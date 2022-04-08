У Луцьку патрульні допомогли чоловікові, який опинився у зачиненій квартирі

У Луцьку патрульні допомогли чоловікові, який опинився у зачиненій квартирі
Волинські патрульні прийшли на допомогу безпорадному чоловіку, який у зачиненій квартирі благав про поміч.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Днями патрульним надійшло повідомлення від мешканців багатоповерхівки на вулиці Ветеранів у Луцьку. Громадяни повідомили, що в одній із квартир кричить їхній сусід, який має проблеми зі здоров’ям та обмежений в пересуванні.

За вказаною адресою прибули ТОРівці Олександр Шудра, Сергій Фініковський та Олександр Мартинюк. На місці події вони переконалися, що за зачиненими дверима людина справді прохає про допомогу. На запитання поліцейських, чи можна вибити двері, господар квартири дав дозвіл.

Зайшовши в оселю, інспектори виявили чоловіка, який лежав на підлозі і не міг підвестися. На місце охоронці порядку одразу викликали медиків та контролювали стан громадянина до їхнього приїзду.

Транспортувати чоловіка до автівки швидкої інспекторам допомогли рятувальники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Патрульні, допомога, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні створять перші у світі ударні роти БпЛА
Сьогодні, 18:06
Чиновники не зможуть виїжджати за кордон без поважних причин
Сьогодні, 17:32
У Луцьку патрульні допомогли чоловікові, який опинився у зачиненій квартирі
Сьогодні, 17:17
Транспортні засоби злетіли у кювет і перекинулись: деталі аварії, у якій загинув голова громади на Волині
Сьогодні, 16:47
Ракетний удар 26 січня: Повітряні сили уточнили, куди РФ вдарила «Кинджалами»
Сьогодні, 16:35
Схожі новини
У Луцьку патрульні допомогли 95-річній бабусі повернутися додому У Луцьку патрульні допомогли 95-річній бабусі повернутися додому
08 квітень, 2022, 14:22
У Луцьку патрульні допомогли 84-річній бабусі, яка заблукала У Луцьку патрульні допомогли 84-річній бабусі, яка заблукала
29 листопад, 2021, 11:00
У Луцьку знайшли чоловіка, який покинув лікарню і блукав вулицями міста У Луцьку знайшли чоловіка, який покинув лікарню і блукав вулицями міста
25 травень, 2021, 11:05
Луцькі патрульні супроводили до лікарні авто з немовлям, яке впало з дитячого візка. ВІДЕО Луцькі патрульні супроводили до лікарні авто з немовлям, яке впало з дитячого візка. ВІДЕО
05 травень, 2021, 13:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні створять перші у світі ударні роти БпЛА
Сьогодні, 18:06
 0
Чиновники не зможуть виїжджати за кордон без поважних причин
Сьогодні, 17:32
 0
У Луцьку патрульні допомогли чоловікові, який опинився у зачиненій квартирі
Сьогодні, 17:17
 0
Транспортні засоби злетіли у кювет і перекинулись: деталі аварії, у якій загинув голова громади на Волині
Сьогодні, 16:47
 0
Ракетний удар 26 січня: Повітряні сили уточнили, куди РФ вдарила «Кинджалами»
Сьогодні, 16:35
 0
Медіа
відео
1/8