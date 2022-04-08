У Луцьку патрульні допомогли чоловікові, який опинився у зачиненій квартирі

Волинські патрульні прийшли на допомогу безпорадному чоловіку, який у зачиненій квартирі благав про поміч.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Днями патрульним надійшло повідомлення від мешканців багатоповерхівки на вулиці Ветеранів у Луцьку. Громадяни повідомили, що в одній із квартир кричить їхній сусід, який має проблеми зі здоров’ям та обмежений в пересуванні.За вказаною адресою прибули ТОРівціта. На місці події вони переконалися, що за зачиненими дверима людина справді прохає про допомогу. На запитання поліцейських, чи можна вибити двері, господар квартири дав дозвіл.Зайшовши в оселю, інспектори виявили чоловіка, який лежав на підлозі і не міг підвестися. На місце охоронці порядку одразу викликали медиків та контролювали стан громадянина до їхнього приїзду.Транспортувати чоловіка до автівки швидкої інспекторам допомогли рятувальники.