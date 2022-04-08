У Луцьку патрульні допомогли чоловікові, який опинився у зачиненій квартирі
Сьогодні, 17:17
Волинські патрульні прийшли на допомогу безпорадному чоловіку, який у зачиненій квартирі благав про поміч.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Днями патрульним надійшло повідомлення від мешканців багатоповерхівки на вулиці Ветеранів у Луцьку. Громадяни повідомили, що в одній із квартир кричить їхній сусід, який має проблеми зі здоров’ям та обмежений в пересуванні.
За вказаною адресою прибули ТОРівці Олександр Шудра, Сергій Фініковський та Олександр Мартинюк. На місці події вони переконалися, що за зачиненими дверима людина справді прохає про допомогу. На запитання поліцейських, чи можна вибити двері, господар квартири дав дозвіл.
Зайшовши в оселю, інспектори виявили чоловіка, який лежав на підлозі і не міг підвестися. На місце охоронці порядку одразу викликали медиків та контролювали стан громадянина до їхнього приїзду.
Транспортувати чоловіка до автівки швидкої інспекторам допомогли рятувальники.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Днями патрульним надійшло повідомлення від мешканців багатоповерхівки на вулиці Ветеранів у Луцьку. Громадяни повідомили, що в одній із квартир кричить їхній сусід, який має проблеми зі здоров’ям та обмежений в пересуванні.
За вказаною адресою прибули ТОРівці Олександр Шудра, Сергій Фініковський та Олександр Мартинюк. На місці події вони переконалися, що за зачиненими дверима людина справді прохає про допомогу. На запитання поліцейських, чи можна вибити двері, господар квартири дав дозвіл.
Зайшовши в оселю, інспектори виявили чоловіка, який лежав на підлозі і не міг підвестися. На місце охоронці порядку одразу викликали медиків та контролювали стан громадянина до їхнього приїзду.
Транспортувати чоловіка до автівки швидкої інспекторам допомогли рятувальники.
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