Транспортні засоби злетіли у кювет і перекинулись: деталі аварії, у якій загинув голова громади на Волині

Транспортні засоби злетіли у кювет і перекинулись: деталі аварії, у якій загинув голова громади на Волині
Трагедія трапилася сьогодні, 27 січня, близько 12-ої години на автодорозі між селами Дубове та Мислина на Ковельщині.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Попередньо встановлено: 62-річний посадовець, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою Renault Premium під керуванням 60-річного лучанина. Транспортні засоби злетіли у кювет і перекинулись.

Внаслідок ДТП водій легковика Daewoo Lanos загинув на місці. Поліцейські вилучили транспортні засоби та помістили їх на арештмайданчик.
Транспортні засоби злетіли у кювет і перекинулись: деталі аварії, у якій загинув голова громади на Волині

Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.
Транспортні засоби злетіли у кювет і перекинулись: деталі аварії, у якій загинув голова громади на Волині

Нагадаємо, що у цій в автомобільній катастрофі 27 січня 2023 року загинув Дубечненський сільський голова Анатолій Петрович Костючик.
Транспортні засоби злетіли у кювет і перекинулись: деталі аварії, у якій загинув голова громади на Волині

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