Транспортні засоби злетіли у кювет і перекинулись: деталі аварії, у якій загинув голова громади на Волині





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Попередньо встановлено: 62-річний посадовець, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою Renault Premium під керуванням 60-річного лучанина. Транспортні засоби злетіли у кювет і перекинулись.



Внаслідок ДТП водій легковика Daewoo Lanos загинув на місці. Поліцейські вилучили транспортні засоби та помістили їх на арештмайданчик.



Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.



Нагадаємо, що у цій



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагедія трапилася сьогодні, 27 січня, близько 12-ої години на автодорозі між селами Дубове та Мислина на Ковельщині.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Попередньо встановлено: 62-річний посадовець, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою Renault Premium під керуванням 60-річного лучанина. Транспортні засоби злетіли у кювет і перекинулись.Внаслідок ДТП водій легковика Daewoo Lanos загинув на місці. Поліцейські вилучили транспортні засоби та помістили їх на арештмайданчик.Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.Нагадаємо, що у цій в автомобільній катастрофі 27 січня 2023 року загинув Дубечненський сільський голова Анатолій Петрович Костючик

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