Ракетний удар 26 січня: Повітряні сили уточнили, куди РФ вдарила «Кинджалами»

Ракетний удар 26 січня: Повітряні сили уточнили, куди РФ вдарила «Кинджалами»
При масованій атаці 26 січня російські війська вдарили двома гіперзвуковими ракетами "Кинджал" по об'єктах інфрастуктури у Києві та Запоріжжі.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полкловник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, пише Українська правда.

"Їх ("Кинджалів" у росіян) банально мало, і вони їх бережуть для ураження "найбільш важливих стратегічних цілей". Цього разу одна з "найбільш важливих стратегічних цілей", на жаль, - об'єкт у Запоріжжі та один з об'єктів енергетичної інфраструктури Києві. Оце така у них "стратегічна ціль" – залишити людей, якийсь район Києва, без світла", - йдеться в повідомленні.

Крім "Кинджалів", які українська ППО за наявних сил та засобів не здатна збивати, 26 січня ворог використав інші типи ракет (загалом 55), з яких було знищено 47 (46 крилатих і одна керована авіаційна).


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Транспортні засоби злетіли у кювет і перекинулись: деталі аварії, у якій загинув голова громади на Волині
Сьогодні, 16:47
Ракетний удар 26 січня: Повітряні сили уточнили, куди РФ вдарила «Кинджалами»
Сьогодні, 16:35
У Ковелі ввечері ВАЗ збив пішохода
Сьогодні, 16:12
Засудили двох буковинців, які вбили і обікрали перевізника з Волині. ФОТО
Сьогодні, 16:05
Директора підприємства на Волині судитимуть за заволодіння 1,5 мільйонами бюджетних коштів
Сьогодні, 15:55
Схожі новини
На Волині рідним загиблих Героїв вручили посмертні ордени «За мужність» На Волині рідним загиблих Героїв вручили посмертні ордени «За мужність»
Сьогодні, 14:22
Путін готує новий наступ в Україні в лютому чи березні, – ЗМІ Путін готує новий наступ в Україні в лютому чи березні, – ЗМІ
Сьогодні, 10:37
ЄС пригрозив Білорусі додатковими санкціями у разі прямого залучення до російської війни ЄС пригрозив Білорусі додатковими санкціями у разі прямого залучення до російської війни
Сьогодні, 09:10
ЗСУ за добу знищили 850 окупантів, гелікоптер і 33 БПЛА ЗСУ за добу знищили 850 окупантів, гелікоптер і 33 БПЛА
Сьогодні, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Транспортні засоби злетіли у кювет і перекинулись: деталі аварії, у якій загинув голова громади на Волині
Сьогодні, 16:47
 0
Ракетний удар 26 січня: Повітряні сили уточнили, куди РФ вдарила «Кинджалами»
Сьогодні, 16:35
 0
У Ковелі ввечері ВАЗ збив пішохода
Сьогодні, 16:12
 0
Засудили двох буковинців, які вбили і обікрали перевізника з Волині. ФОТО
Сьогодні, 16:05
 0
Директора підприємства на Волині судитимуть за заволодіння 1,5 мільйонами бюджетних коштів
Сьогодні, 15:55
 0
Медіа
відео
1/8