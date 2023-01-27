Ракетний удар 26 січня: Повітряні сили уточнили, куди РФ вдарила «Кинджалами»





Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полкловник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, пише



"Їх ("Кинджалів" у росіян) банально мало, і вони їх бережуть для ураження "найбільш важливих стратегічних цілей". Цього разу одна з "найбільш важливих стратегічних цілей", на жаль, - об'єкт у Запоріжжі та один з об'єктів енергетичної інфраструктури Києві. Оце така у них "стратегічна ціль" – залишити людей, якийсь район Києва, без світла", - йдеться в повідомленні.



Крім "Кинджалів", які українська ППО за наявних сил та засобів не здатна збивати,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! При масованій атаці 26 січня російські війська вдарили двома гіперзвуковими ракетами "Кинджал" по об'єктах інфрастуктури у Києві та Запоріжжі.Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полкловникв ефірі національного телемарафону, пише Українська правда "Їх ("Кинджалів" у росіян) банально мало, і вони їх бережуть для ураження "найбільш важливих стратегічних цілей". Цього разу одна з "найбільш важливих стратегічних цілей", на жаль, - об'єкт у Запоріжжі та один з об'єктів енергетичної інфраструктури Києві. Оце така у них "стратегічна ціль" – залишити людей, якийсь район Києва, без світла", - йдеться в повідомленні.Крім "Кинджалів", які українська ППО за наявних сил та засобів не здатна збивати, 26 січня ворог використав інші типи ракет (загалом 55), з яких було знищено 47 (46 крилатих і одна керована авіаційна).

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