У Ковелі ввечері ВАЗ збив пішохода
Сьогодні, 16:12
26 січня близько 21 години вечора у Ковелі водій автомобіля ВАЗ скоїв наїзд на пішохода.
Про це повідомляє пресслужбі поліції Волині.
Пішохід рухався у попутному напрямку по проїжджій частині. 42-річний чоловік отримав серйозні тілесні ушкодження, був без свідомості.
Поліцейський, що проїжджав місце аварії, одразу викликав швидку й зателефонував на 102.
Поліцейський перевірив стан потерпілого, зокрема, переконався у прохідності дихальних шляхів та відсутності критичних кровотеч, він пильно стежив за станом травмованого до приїзду медиків, надавши першочергову домедичну допомогу.
Нині загроз життю ковельчанина немає, він перебуває в місцевій лікарні. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.
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Про це повідомляє пресслужбі поліції Волині.
Пішохід рухався у попутному напрямку по проїжджій частині. 42-річний чоловік отримав серйозні тілесні ушкодження, був без свідомості.
Поліцейський, що проїжджав місце аварії, одразу викликав швидку й зателефонував на 102.
Поліцейський перевірив стан потерпілого, зокрема, переконався у прохідності дихальних шляхів та відсутності критичних кровотеч, він пильно стежив за станом травмованого до приїзду медиків, надавши першочергову домедичну допомогу.
Нині загроз життю ковельчанина немає, він перебуває в місцевій лікарні. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.
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