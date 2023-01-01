У Ковелі ввечері ВАЗ збив пішохода

У Ковелі ввечері ВАЗ збив пішохода
26 січня близько 21 години вечора у Ковелі водій автомобіля ВАЗ скоїв наїзд на пішохода.

Про це повідомляє пресслужбі поліції Волині.

Пішохід рухався у попутному напрямку по проїжджій частині. 42-річний чоловік отримав серйозні тілесні ушкодження, був без свідомості.

Поліцейський, що проїжджав місце аварії, одразу викликав швидку й зателефонував на 102.

Поліцейський перевірив стан потерпілого, зокрема, переконався у прохідності дихальних шляхів та відсутності критичних кровотеч, він пильно стежив за станом травмованого до приїзду медиків, надавши першочергову домедичну допомогу.

Нині загроз життю ковельчанина немає, він перебуває в місцевій лікарні. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

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Теги: ДТП, пішохід, Ковель
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