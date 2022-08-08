Директора підприємства на Волині судитимуть за заволодіння 1,5 мільйонами бюджетних коштів
Сьогодні, 15:55
У 2021 році одне з підприємств на Волині згідно з договором на суму понад півтора мільйони гривень, укладеним із однією із селищних рад Луцького району, виконувало ремонтні роботи у приміщенні Будинку культури у селищі.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
При цьому директор товариства вносив у акти виконаних робіт завідомо неправдиві відомості про обсяги робіт та їх вартість, а також підписував ці акти.
На підставі підроблених посадовцем документів кошти, в тому числі і за не виконані роботи, були перераховані із бюджету на рахунки підприємства.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акту кримінальному провадженні про вчинення директором приватного підприємства службового підроблення й заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 191 КК України).
Далі – слово за судом.
Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
При цьому директор товариства вносив у акти виконаних робіт завідомо неправдиві відомості про обсяги робіт та їх вартість, а також підписував ці акти.
На підставі підроблених посадовцем документів кошти, в тому числі і за не виконані роботи, були перераховані із бюджету на рахунки підприємства.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акту кримінальному провадженні про вчинення директором приватного підприємства службового підроблення й заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 191 КК України).
Далі – слово за судом.
Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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