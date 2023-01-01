Засудили двох буковинців, які вбили і обікрали перевізника з Волині. ФОТО





Про це



34-річний житель Чагра та 29-річний житель Молодії Чернівецького району здійснили розбійний напад, а потім убили 52-річного жителя Волинської області, який займався міжобласними пасажирськими перевезеннями та хотів придбати «Мерседес» на іноземній реєстрації.



У вересні 2021 року він приїхав за пасажирами до Чернівців та домовився про зустріч з потенційними продавцями – двома місцевими жителями, які за 3000 доларів США обіцяли йому пригнати транспортний засіб із-за кордону.



Увечері 10 вересня 2021 року, при зустрічі, яка відбулась поблизу лісосмуги між селами Валя Кузьмін та Тарашани Чернівецького району, з метою заволодіння грошовими коштами покупця та умисного позбавлення його життя, чоловіки напали на потерпілого, спільно завдавали йому удари до тих пір, поки він не припинив подавати ознаки життя. Нападники заволоділи його грошима, особистими речами та покинули не тільки місце злочину, а й втекли з території Чернівецької області. Правоохоронці спільно з спецпризначенцями КОРД затримали їх 12 вересня 2021 року у одному із готелів на Рівненщині.



Один із засуджених свою вину визнав частково, інший вину не визнав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двох мешканців Чернівецької області засудили до 13 та 15 років позбавлення волі за вбивство 52-річного перевізника з Волині. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.34-річний житель Чагра та 29-річний житель Молодії Чернівецького району здійснили розбійний напад, а потім убили 52-річного жителя Волинської області, який займався міжобласними пасажирськими перевезеннями та хотів придбати «Мерседес» на іноземній реєстрації.У вересні 2021 року він приїхав за пасажирами до Чернівців та домовився про зустріч з потенційними продавцями – двома місцевими жителями, які за 3000 доларів США обіцяли йому пригнати транспортний засіб із-за кордону.Увечері 10 вересня 2021 року, при зустрічі, яка відбулась поблизу лісосмуги між селами Валя Кузьмін та Тарашани Чернівецького району, з метою заволодіння грошовими коштами покупця та умисного позбавлення його життя, чоловіки напали на потерпілого, спільно завдавали йому удари до тих пір, поки він не припинив подавати ознаки життя. Нападники заволоділи його грошима, особистими речами та покинули не тільки місце злочину, а й втекли з території Чернівецької області. Правоохоронці спільно з спецпризначенцями КОРД затримали їх 12 вересня 2021 року у одному із готелів на Рівненщині.Один із засуджених свою вину визнав частково, інший вину не визнав.

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