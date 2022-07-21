На Волині прикордонники «приземлили» дрон контрабандистів. ФОТО

На Волині прикордонники «приземлили» дрон контрабандистів. ФОТО
Прикордонники Волинського загону примусово посадили безпілотник, яким контрабандисти, ймовірно, незаконно переправляли цигарки до Польщі, та вистежили особу, причетну до оборудки.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Сьогодні вночі, 27 січня, під час патрулювання місцевості поблизу українсько-польського кордону, прикордонний наряд почув шум двигуна малого літального апарата.
На Волині прикордонники «приземлили» дрон контрабандистів. ФОТО

Прикордонники одразу розпочали пошукові заходи. Помітивши безпілотник, охоронці кордону застосували спеціальний технічний пристрій, в результаті чого дрон здійснив аварійну посадку.
На Волині прикордонники «приземлили» дрон контрабандистів. ФОТО

Також на околиці одного з прикордонних населених пунктів військовослужбовці відділу «Рівне» виявили та затримали чоловіка, який може бути причетний до запуску дрона. Ним виявився 26-річний мешканець Любомльщини.
На Волині прикордонники «приземлили» дрон контрабандистів. ФОТО

Затриманого і безпілотник правоохоронці доправили до прикордонного підрозділу.

Наразі тривають заходи щодо встановлення усіх обставин справи та інших осіб, причетних до протиправної діяльності.


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Теги: Волинь, прикордонники, дрон, контрабандисти
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