На Волині прикордонники «приземлили» дрон контрабандистів. ФОТО

Прикордонники Волинського загону примусово посадили безпілотник, яким контрабандисти, ймовірно, незаконно переправляли цигарки до Польщі, та вистежили особу, причетну до оборудки.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Сьогодні вночі, 27 січня, під час патрулювання місцевості поблизу українсько-польського кордону, прикордонний наряд почув шум двигуна малого літального апарата.Прикордонники одразу розпочали пошукові заходи. Помітивши безпілотник, охоронці кордону застосували спеціальний технічний пристрій, в результаті чого дрон здійснив аварійну посадку.Також на околиці одного з прикордонних населених пунктів військовослужбовці відділу «Рівне» виявили та затримали чоловіка, який може бути причетний до запуску дрона. Ним виявився 26-річний мешканець Любомльщини.Затриманого і безпілотник правоохоронці доправили до прикордонного підрозділу.Наразі тривають заходи щодо встановлення усіх обставин справи та інших осіб, причетних до протиправної діяльності.