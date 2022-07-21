На Волині прикордонники «приземлили» дрон контрабандистів. ФОТО
Сьогодні, 15:34
Прикордонники Волинського загону примусово посадили безпілотник, яким контрабандисти, ймовірно, незаконно переправляли цигарки до Польщі, та вистежили особу, причетну до оборудки.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Сьогодні вночі, 27 січня, під час патрулювання місцевості поблизу українсько-польського кордону, прикордонний наряд почув шум двигуна малого літального апарата.
Прикордонники одразу розпочали пошукові заходи. Помітивши безпілотник, охоронці кордону застосували спеціальний технічний пристрій, в результаті чого дрон здійснив аварійну посадку.
Також на околиці одного з прикордонних населених пунктів військовослужбовці відділу «Рівне» виявили та затримали чоловіка, який може бути причетний до запуску дрона. Ним виявився 26-річний мешканець Любомльщини.
Затриманого і безпілотник правоохоронці доправили до прикордонного підрозділу.
Наразі тривають заходи щодо встановлення усіх обставин справи та інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Сьогодні вночі, 27 січня, під час патрулювання місцевості поблизу українсько-польського кордону, прикордонний наряд почув шум двигуна малого літального апарата.
Прикордонники одразу розпочали пошукові заходи. Помітивши безпілотник, охоронці кордону застосували спеціальний технічний пристрій, в результаті чого дрон здійснив аварійну посадку.
Також на околиці одного з прикордонних населених пунктів військовослужбовці відділу «Рівне» виявили та затримали чоловіка, який може бути причетний до запуску дрона. Ним виявився 26-річний мешканець Любомльщини.
Затриманого і безпілотник правоохоронці доправили до прикордонного підрозділу.
Наразі тривають заходи щодо встановлення усіх обставин справи та інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
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