Волинянин, який продавав неіснуючі дрова, відсидить за ґратами 4 роки

Камінь-Каширський районний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури та 31-річним жителем села Грудки, який вчинив шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки (ч.3 ст. 190 КК України).Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.Неодноразово судимий молодик, котрий нещодавно умовно-достроково звільнився із місць позбавлення волі, вдаючи із себе працівника лісомисливського господарства, розміщував у соціальних мережах та месенджерах оголошення про продаж дров, отримував на банківську картку оплату і зникав.Таким чином він ошукав трьох волинян.Після повідомлення про підозру чоловік переховувався від правоохоронців, проте був затриманий на території сусіднього району та взятий під варту.Затвердивши угоду, суд призначив йому покарання у виді чотирьох років, восьми місяців та двох днів позбавлення волі.