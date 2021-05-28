Волинянин, який продавав неіснуючі дрова, відсидить за ґратами 4 роки

Волинянин, який продавав неіснуючі дрова, відсидить за ґратами 4 роки
Камінь-Каширський районний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури та 31-річним жителем села Грудки, який вчинив шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки (ч.3 ст. 190 КК України).

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

Неодноразово судимий молодик, котрий нещодавно умовно-достроково звільнився із місць позбавлення волі, вдаючи із себе працівника лісомисливського господарства, розміщував у соціальних мережах та месенджерах оголошення про продаж дров, отримував на банківську картку оплату і зникав.

Таким чином він ошукав трьох волинян.

Після повідомлення про підозру чоловік переховувався від правоохоронців, проте був затриманий на території сусіднього району та взятий під варту.
Затвердивши угоду, суд призначив йому покарання у виді чотирьох років, восьми місяців та двох днів позбавлення волі.


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Теги: дрова, суд, продаж, в'язниця, Волинь
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