На Волині рідним загиблих Героїв вручили посмертні ордени «За мужність»

На Волині рідним загиблих Героїв вручили посмертні ордени «За мужність»
Рідним двох загиблих волинян вручили посмертні ордени «За мужність».

Про це повідомляють у пресслужбі Волинської ОВА.

Волиняни Володимир Рабчевський та Віталій Шевчук – військовослужбовці Національної гвардії України, які віддали своє життя за нашу державу у квітні минулого року.

Зокрема, Володимир Рабчевський загинув під час виконання бойового завдання в населеному пункті Рубіжне Сєвєродонецького району Луганської області, а Віталій Шевчук при обороні м.Маріуполь.

Орден «За мужність» ІІІ ступеня, присвоєний Указом Президента Володимиру Рабчевському, отримала мати загиблого Героя.
На Волині рідним загиблих Героїв вручили посмертні ордени «За мужність»

Орден «За мужність» ІІ ступеня, присвоєний Віталію Шевчуку, вручили сину та дружині загиблого Героя.

«Ваші рідні - люди, які зробили великий та неоціненний вклад у перемогу», - сказав перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко, вручаючи державні відзнаки.
На Волині рідним загиблих Героїв вручили посмертні ордени «За мужність»
На Волині рідним загиблих Героїв вручили посмертні ордени «За мужність»
На Волині рідним загиблих Героїв вручили посмертні ордени «За мужність»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин, який продавав неіснуючі дрова, відсидить за ґратами 4 роки
Сьогодні, 15:11
На Волині в ДТП загинув голова Дубечненської громади Анатолій Костючик
Сьогодні, 14:53
На Волині рідним загиблих Героїв вручили посмертні ордени «За мужність»
Сьогодні, 14:22
У загиблого Героя з Волині народився син: його і матусю побратими з 14 ОМБр зустріли з оркестром. ВІДЕО
Сьогодні, 14:06
Невимовний біль: у Луцьку попрощалися із двома полеглими Героями. ФОТО
Сьогодні, 13:52
Схожі новини
«На щиті» додому повертається 20-річний Герой з Волині Максим Воробей «На щиті» додому повертається 20-річний Герой з Волині Максим Воробей
26 січень, 11:42
Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ» Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
26 січень, 09:03
Як російська мова зникала з луцьких шкіл Як російська мова зникала з луцьких шкіл
25 січень, 16:30
На Донеччині загинув Герой з Луцької громади Іван Гнатенко На Донеччині загинув Герой з Луцької громади Іван Гнатенко
25 січень, 16:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин, який продавав неіснуючі дрова, відсидить за ґратами 4 роки
Сьогодні, 15:11
 0
На Волині в ДТП загинув голова Дубечненської громади Анатолій Костючик
Сьогодні, 14:53
 0
На Волині рідним загиблих Героїв вручили посмертні ордени «За мужність»
Сьогодні, 14:22
 0
У загиблого Героя з Волині народився син: його і матусю побратими з 14 ОМБр зустріли з оркестром. ВІДЕО
Сьогодні, 14:06
 0
Невимовний біль: у Луцьку попрощалися із двома полеглими Героями. ФОТО
Сьогодні, 13:52
 0
Медіа
відео
1/8