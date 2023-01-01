На Волині рідним загиблих Героїв вручили посмертні ордени «За мужність»





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Волиняни Володимир Рабчевський та Віталій Шевчук – військовослужбовці Національної гвардії України, які віддали своє життя за нашу державу у квітні минулого року.



Зокрема, Володимир Рабчевський загинув під час виконання бойового завдання в населеному пункті Рубіжне Сєвєродонецького району Луганської області, а Віталій Шевчук при обороні м.Маріуполь.



Орден «За мужність» ІІІ ступеня, присвоєний Указом Президента Володимиру Рабчевському, отримала мати загиблого Героя.



Орден «За мужність» ІІ ступеня, присвоєний Віталію Шевчуку, вручили сину та дружині загиблого Героя.



«Ваші рідні - люди, які зробили великий та неоціненний вклад у перемогу», - сказав перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко, вручаючи державні відзнаки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рідним двох загиблих волинян вручили посмертні ордени «За мужність».Про це повідомляють у пресслужбі Волинської ОВА.Волинянита– військовослужбовці Національної гвардії України, які віддали своє життя за нашу державу у квітні минулого року.Зокрема, Володимир Рабчевський загинув під час виконання бойового завдання в населеному пункті Рубіжне Сєвєродонецького району Луганської області, а Віталій Шевчук при обороні м.Маріуполь.Орден «За мужність» ІІІ ступеня, присвоєний Указом Президента Володимиру Рабчевському, отримала мати загиблого Героя.Орден «За мужність» ІІ ступеня, присвоєний Віталію Шевчуку, вручили сину та дружині загиблого Героя.«Ваші рідні - люди, які зробили великий та неоціненний вклад у перемогу», - сказав перший заступник голови облдержадміністрації, вручаючи державні відзнаки.

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