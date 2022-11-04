Невимовний біль: у Луцьку попрощалися із двома полеглими Героями. ФОТО Tweet Олександра Нагорного та Івана Гнатенка.



Про це розповіли у



До спільної молитви за упокій душ спочилих воїнів разом із духовенством, родинами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися Луцький міський голова Ігор Поліщук, заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.



Лучанин Олександр Нагорний (24.07.1988 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 21 травня 2022 року на посаду водія 3-го відділення протитанкових керованих ракет взводу протитанкових керованих ракет до складу військової частини.

Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу двох полеглих на війні захисників України. У Свято-Троїцькому кафедральному соборі відспівалитаПро це розповіли у мерії До спільної молитви за упокій душ спочилих воїнів разом із духовенством, родинами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися Луцький міський голова, заступник голови Волинської обласної радиЛучанин Олександр Нагорний (24.07.1988 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 21 травня 2022 року на посаду водія 3-го відділення протитанкових керованих ракет взводу протитанкових керованих ракет до складу військової частини. Загинув 18 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Мешканець села Шепель Луцької міської територіальної громади Іван Гнатенко (19.08.1989 року народження) проходив військову службу за контрактом з 19 червня 2020 року.



“Ми проводжаємо в останню дорогу двох наших Героїв. Біль втрати стискає наше серце. Тому ми прийшли до храму – щоб цей біль пом’якшити, зменшити його нашою спільною молитвою. Хочу подякувати всім, що підтримуєте родини тих, у кого скорбота на душі найбільша. Немає тепер горя окремо взятої сім’ї чи людини. Є тепер наше луцьке, волинське, українське горе. Втрата найкращих. Але сьогодні ми всі – як один. Ось що означає єдність громади. Коли ми разом – горе набагато менше, коли ми разом – радість подвоюється. І коли ми разом – ніякий ворог не зможе нас здолати”, – сказав митрополит Луцький і Волинський Михаїл.



Після богослужіння домовини з тілами Героїв під звуки дзвонів і солдатської сурми пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканець села Шепель Луцької міської територіальної громади Іван Гнатенко (19.08.1989 року народження) проходив військову службу за контрактом з 19 червня 2020 року. Загинув 23 січня в районі населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області.“Ми проводжаємо в останню дорогу двох наших Героїв. Біль втрати стискає наше серце. Тому ми прийшли до храму – щоб цей біль пом’якшити, зменшити його нашою спільною молитвою. Хочу подякувати всім, що підтримуєте родини тих, у кого скорбота на душі найбільша. Немає тепер горя окремо взятої сім’ї чи людини. Є тепер наше луцьке, волинське, українське горе. Втрата найкращих. Але сьогодні ми всі – як один. Ось що означає єдність громади. Коли ми разом – горе набагато менше, коли ми разом – радість подвоюється. І коли ми разом – ніякий ворог не зможе нас здолати”, – сказав митрополит Луцький і ВолинськийПісля богослужіння домовини з тілами Героїв під звуки дзвонів і солдатської сурми пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.

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