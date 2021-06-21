Перший випадок «Кракена» в Україні: перебіг захворювання у пацієнта був середньої тяжкості





Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін під час брифінгу, передає кореспондент



«23 січня був зафіксований перший випадок саме зараження новою сублінією - XBB.1.5 ( "Кракен"). Цей



За його словами, чоловік уже повністю одужав.



«Людина зараз повністю одужала, вона вдома й почувається добре. Перебіг був саме середньої важкості. Це єдиний та перший підтверджений лабораторний такий випадок, але ми будемо надалі спостерігати за циркуляцію саме цього штаму», - сказав Кузін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чоловік, у якого виявили новий підвид штаму “Omicron” XBB.1.5, уже одужав й почувається добре. Перебіг хвороби був середньої тяжкості.Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Українипід час брифінгу, передає кореспондент УНН. «23 січня був зафіксований перший випадок саме зараження новою сублінією - XBB.1.5 ( "Кракен"). Цей випадок був зафіксований у Сумській області у чоловіка, який не виїжджав за межі України», - сказав Кузін.За його словами, чоловік уже повністю одужав.«Людина зараз повністю одужала, вона вдома й почувається добре. Перебіг був саме середньої важкості. Це єдиний та перший підтверджений лабораторний такий випадок, але ми будемо надалі спостерігати за циркуляцію саме цього штаму», - сказав Кузін.

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