Перший випадок «Кракена» в Україні: перебіг захворювання у пацієнта був середньої тяжкості

Перший випадок «Кракена» в Україні: перебіг захворювання у пацієнта був середньої тяжкості
Чоловік, у якого виявили новий підвид штаму “Omicron” XBB.1.5, уже одужав й почувається добре. Перебіг хвороби був середньої тяжкості.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

«23 січня був зафіксований перший випадок саме зараження новою сублінією - XBB.1.5 ( "Кракен"). Цей випадок був зафіксований у Сумській області у чоловіка, який не виїжджав за межі України», - сказав Кузін.

За його словами, чоловік уже повністю одужав.

«Людина зараз повністю одужала, вона вдома й почувається добре. Перебіг був саме середньої важкості. Це єдиний та перший підтверджений лабораторний такий випадок, але ми будемо надалі спостерігати за циркуляцію саме цього штаму», - сказав Кузін.

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Теги: Кракен, коронавірус, хвороба, Україна
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