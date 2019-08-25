Волинь вшанувала жертв Голокосту. ФОТО

Григорій Пустовіт, представники ОВА та громадськості помолилися за невинно убієнних.



Про це повідомили у Волиньраді.



Упродовж червня-серпня 1942 року німецькі нацисти розстріляли тут понад 15 тисяч осіб – мешканців Луцька та околиць.



Через 48 років, 10 червня 1990 року на місці братської могили облаштували меморіал жертв єврейського Голокосту.



До підніжжя пам’ятника присутні поклали квіти, а члени єврейської громади, за традицією, – камінці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 27 січня, на місці масового знищення євреїв, що у мікрорайоні Вересневий, заступник голови обласної ради, представники ОВА та громадськості помолилися за невинно убієнних.Про це повідомили у Волиньраді.Упродовж червня-серпня 1942 року німецькі нацисти розстріляли тут понад 15 тисяч осіб – мешканців Луцька та околиць.Через 48 років, 10 червня 1990 року на місці братської могили облаштували меморіал жертв єврейського Голокосту.До підніжжя пам’ятника присутні поклали квіти, а члени єврейської громади, за традицією, – камінці.

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