Волинь вшанувала жертв Голокосту. ФОТО

Волинь вшанувала жертв Голокосту. ФОТО
Сьогодні, 27 січня, на місці масового знищення євреїв, що у мікрорайоні Вересневий, заступник голови обласної ради Григорій Пустовіт, представники ОВА та громадськості помолилися за невинно убієнних.

Про це повідомили у Волиньраді.

Упродовж червня-серпня 1942 року німецькі нацисти розстріляли тут понад 15 тисяч осіб – мешканців Луцька та околиць.

Через 48 років, 10 червня 1990 року на місці братської могили облаштували меморіал жертв єврейського Голокосту.

До підніжжя пам’ятника присутні поклали квіти, а члени єврейської громади, за традицією, – камінці.
Волинь вшанувала жертв Голокосту. ФОТО
Волинь вшанувала жертв Голокосту. ФОТО
Волинь вшанувала жертв Голокосту. ФОТО
Волинь вшанувала жертв Голокосту. ФОТО
Волинь вшанувала жертв Голокосту. ФОТО

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Теги: Голокост, жертви, Луцьк, вшанування
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