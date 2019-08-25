Волинь вшанувала жертв Голокосту. ФОТО
Сьогодні, 13:10
Сьогодні, 27 січня, на місці масового знищення євреїв, що у мікрорайоні Вересневий, заступник голови обласної ради Григорій Пустовіт, представники ОВА та громадськості помолилися за невинно убієнних.
Про це повідомили у Волиньраді.
Упродовж червня-серпня 1942 року німецькі нацисти розстріляли тут понад 15 тисяч осіб – мешканців Луцька та околиць.
Через 48 років, 10 червня 1990 року на місці братської могили облаштували меморіал жертв єврейського Голокосту.
До підніжжя пам’ятника присутні поклали квіти, а члени єврейської громади, за традицією, – камінці.
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Про це повідомили у Волиньраді.
Упродовж червня-серпня 1942 року німецькі нацисти розстріляли тут понад 15 тисяч осіб – мешканців Луцька та околиць.
Через 48 років, 10 червня 1990 року на місці братської могили облаштували меморіал жертв єврейського Голокосту.
До підніжжя пам’ятника присутні поклали квіти, а члени єврейської громади, за традицією, – камінці.
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