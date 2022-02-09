Розшукують волинянина, який у 2018 році поїхав у Київ і зник. ФОТО

Розшукують волинянина, який у 2018 році поїхав у Київ і зник. ФОТО
Співробітники поліції встановлюють місцезнаходження Ященка Леоніда Леонідовича, 01.05.1981 року народження, жителя села Новосілки, Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Чоловік у вересні 2018 року поїхав у Київ на тимчасові роботи на будівництві та зник. На зв’язок він не виходить.

Якщо вам відомо, де може перебувати розшукуваний, просять зателефонувати до поліції за номером 0974388844 або 102.
Розшукують волинянина, який у 2018 році поїхав у Київ і зник. ФОТО

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Теги: розшук, Ященко, Київ, зникнення, Волинь
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