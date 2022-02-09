Розшукують волинянина, який у 2018 році поїхав у Київ і зник. ФОТО
Сьогодні, 12:29
Співробітники поліції встановлюють місцезнаходження Ященка Леоніда Леонідовича, 01.05.1981 року народження, жителя села Новосілки, Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік у вересні 2018 року поїхав у Київ на тимчасові роботи на будівництві та зник. На зв’язок він не виходить.
Якщо вам відомо, де може перебувати розшукуваний, просять зателефонувати до поліції за номером 0974388844 або 102.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік у вересні 2018 року поїхав у Київ на тимчасові роботи на будівництві та зник. На зв’язок він не виходить.
Якщо вам відомо, де може перебувати розшукуваний, просять зателефонувати до поліції за номером 0974388844 або 102.
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