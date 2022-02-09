Розшукують волинянина, який у 2018 році поїхав у Київ і зник. ФОТО

Співробітники поліції встановлюють місцезнаходження, 01.05.1981 року народження, жителя села Новосілки, Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Чоловік у вересні 2018 року поїхав у Київ на тимчасові роботи на будівництві та зник. На зв’язок він не виходить.Якщо вам відомо, де може перебувати розшукуваний, просять зателефонувати до поліції за номером 0974388844 або 102.