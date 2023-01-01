«Наші танкісти дадуть раду і «Леопардам», і «Абрамсам», – командир волинської бригади





Про це повідомив командир окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковник Олександр Охріменко, повідомляє



"«Знайомство» відбулося в Німеччині, під час танкових змагань «Сильна Європа» («Strong Europe Tank Challenge»), де танкісти нашої бригади представляли Збройні Сили України. Адже саме танкісти Князівської ОМБр тричі, в різні роки, ставали переможцями конкурсу на кращий танковий взвод ЗСУ", - розповів Охріменко.



Він зазначив, що танкісти Князівської бригади були основною ударною силою під час боїв за Київщину на початку повномасштабної війни, в лютому-березні 2022, і основою оборони столиці України, Києва, впевнено зупинивши ворога і змусивши його відступити.



"Озброєння від наших західних партнерів, зокрема, танки «Леопард», дозволять Україні суттєво посилити перевагу Сил оборони на полі бою, повернути тимчасово окуповані ворогом території, у тому числі, Крим, наблизять в часі нашу перемогу. Танки «Леопард» на озброєнні ЗСУ, нашої окремої механізованої бригади, стануть однією із запорук нашої Перемоги", наголосив полковник Олександр Охріменко.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Танкісти волинської бригади імені князя Романа Великого, як ніхто, знайомі з танками «Леопард».Про це повідомив командир окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковник, повідомляє Military Media Center "«Знайомство» відбулося в Німеччині, під час танкових змагань «Сильна Європа» («Strong Europe Tank Challenge»), де танкісти нашої бригади представляли Збройні Сили України. Адже саме танкісти Князівської ОМБр тричі, в різні роки, ставали переможцями конкурсу на кращий танковий взвод ЗСУ", - розповів Охріменко.Він зазначив, що танкісти Князівської бригади були основною ударною силою під час боїв за Київщину на початку повномасштабної війни, в лютому-березні 2022, і основою оборони столиці України, Києва, впевнено зупинивши ворога і змусивши його відступити."Озброєння від наших західних партнерів, зокрема, танки «Леопард», дозволять Україні суттєво посилити перевагу Сил оборони на полі бою, повернути тимчасово окуповані ворогом території, у тому числі, Крим, наблизять в часі нашу перемогу. Танки «Леопард» на озброєнні ЗСУ, нашої окремої механізованої бригади, стануть однією із запорук нашої Перемоги", наголосив полковник Олександр Охріменко.Нагадаємо, що Міноборони Британії пояснило, як танки допоможуть Україні

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