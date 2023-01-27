Міноборони Британії пояснило, як танки допоможуть Україні. ВІДЕО





Про це пише



"Навіщо Україні потрібні основні бойові танки, щоб повернути свою територію і відбити російські війська?



- можливість знищувати інші танки,

- підвищений захист,

- здатність підтримувати комбіновані операції", – йдеться в повідомленні.



Міністерство показало відео з навчань у Латвії, на якому можна побачити роботу британських танків Challenger 2, німецьких Leopard, французьких Leclerc і американських Abrams.







Why does Ukraine need main battle tanks to retake its territory and repel Russian forces?





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео з танкових навчань, показавши, на що вони здатні і як це може допомогти Україні у війні проти РФ.Про це пише "Європейська правда". "Навіщо Україні потрібні основні бойові танки, щоб повернути свою територію і відбити російські війська?- можливість знищувати інші танки,- підвищений захист,- здатність підтримувати комбіновані операції", – йдеться в повідомленні.Міністерство показало відео з навчань у Латвії, на якому можна побачити роботу британських танків Challenger 2, німецьких Leopard, французьких Leclerc і американських Abrams.

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