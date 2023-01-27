Міноборони Британії пояснило, як танки допоможуть Україні. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео з танкових навчань, показавши, на що вони здатні і як це може допомогти Україні у війні проти РФ.
Про це пише "Європейська правда".
"Навіщо Україні потрібні основні бойові танки, щоб повернути свою територію і відбити російські війська?
- можливість знищувати інші танки,
- підвищений захист,
- здатність підтримувати комбіновані операції", – йдеться в повідомленні.
Міністерство показало відео з навчань у Латвії, на якому можна побачити роботу британських танків Challenger 2, німецьких Leopard, французьких Leclerc і американських Abrams.
Про це пише "Європейська правда".
"Навіщо Україні потрібні основні бойові танки, щоб повернути свою територію і відбити російські війська?
- можливість знищувати інші танки,
- підвищений захист,
- здатність підтримувати комбіновані операції", – йдеться в повідомленні.
Міністерство показало відео з навчань у Латвії, на якому можна побачити роботу британських танків Challenger 2, німецьких Leopard, французьких Leclerc і американських Abrams.
Why does Ukraine need main battle tanks to retake its territory and repel Russian forces?
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