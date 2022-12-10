У Ковелі водій на смерть збив 69-річного пішохода

Учора, 26 грудня, о пів на 21 годину у Ковелі на вулиці Незалежності 28-річний водій BMW допустив наїзд на 69-річного чоловіка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Постраждалий перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.Внаслідок аварії ковельчанин отримав травми не сумісні з життям та помер до приїзду швидкої допомоги. На місці події працювали медики, патрульні та слідчо-оперативна група.Під час перевірки поліцейські встановили, що водій перебував за кермом тверезим.Тіло померлого направили на судово-медичну експертизу. Автомобіль вилучили на арештмайданчик.За фактом аварії слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.