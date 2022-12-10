У Ковелі водій на смерть збив 69-річного пішохода

У Ковелі водій на смерть збив 69-річного пішохода
Учора, 26 грудня, о пів на 21 годину у Ковелі на вулиці Незалежності 28-річний водій BMW допустив наїзд на 69-річного чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Постраждалий перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок аварії ковельчанин отримав травми не сумісні з життям та помер до приїзду швидкої допомоги. На місці події працювали медики, патрульні та слідчо-оперативна група.

Під час перевірки поліцейські встановили, що водій перебував за кермом тверезим.

Тіло померлого направили на судово-медичну експертизу. Автомобіль вилучили на арештмайданчик.

За фактом аварії слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.


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Теги: Ковель, ДТП, смерть
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