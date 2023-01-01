У клієнтських просторах на Волині споживачі придбали майже 4600 одиниць газового обладнання





Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».



«Клієнтські простори на Волині працювали весь 2022 рік у штатному режимі. Ми продовжуємо надавати всі необхідні послуги, консультації та супровід клієнтів, підтримуючи таким чином економічний та енергетичний фронт», - ділиться менеджер з питань регіонального розвитку Волинського управління клієнтського сервісу Ольга Руденко.



Менеджери консультують споживачів щодо розрахунків, реєстрації в онлайн-сервісах, приєднання до системи газопостачання, розробки проєктної та технічної документації, реконструкції систем газопостачання, технічного обслуговування будинкових газових мереж і приладів.



Клієнти також можуть обрати нове обладнання: газові котли, колонки відомих європейських та українських виробників, пристрої дистанційної передачі даних, сигналізатори газу, а також замовити комплексну послугу «Під ключ» зі встановленням або заміною газового обладнання, включаючи монтаж системи опалення.



Протягом 2022 року клієнти придбали майже 4600 одиниць газового обладнання в АТ «Волиньгаз: 988 котлів, 27 водонагрівачів та 6 конвекторів, 1810 сигналізаторів, 1746 приладів дистанційної передачі даних.



Понад 14 тисяч клієнтів замовили послуги технічного обслуговування газових мереж своїх будинків або квартир у 2022 році.



90 споживачів скористались послугою пакетної пропозиції по заміні газового обладнання. Вона включає демонтаж старого газового обладнання, підбір нового, підключення котла або водонагрівача, заміна кранів, шлангів та інших деталей для комплектування, підключення системи газопостачання та водопостачання, офіційну реєстрацію газового обладнання і пакет документів. Клієнти знають на початковому етапі вартість цієї послуги, адже на неї фіксована ціна.



«У серпні в клієнтських просторах розпочалась акція «Авто для ЗСУ». Частка коштів від придбаного акційного товару скеровувалась на придбання автомобіля для військових та наближення нашої перемог», - каже Ольга Руденко.



Завдяки акції вдалося придбати повнопривідний позашляховик Mitsubishi для 46 десантно-штурмової бригади. До неї долучилося понад 200 споживачів газу на Волині.



Акція «Авто для ЗСУ» триває. Перелік акційних товарів є на



«Клієнтські простори стали свого роду пунктами незламності, куди кожен може зайти та зігрітись, підзарядити свій гаджет та скористатись безплатним wi-fi», - підсумовує вона.



Адреси клієнтських просторів на Волині:





м. Луцьк, просп. Молоді, 14 А.



м. Ковель, вул.С.Бандери, 34А



м. Камінь-Каширський, вул. Хотешівська, 9



смт Ратне, вул. Газіна, 20



м. Володимир, вул.Сагайдачного, 85



м. Ківерці, вул. Матросова, 9



м. Горохів, вул. Козацька, 98 А.



м. Рожище, вул. Мазепи, 24



м. Нововолинськ, вул. Княгині Ольги, 56



смт Турійськ, вул. Паралельна, 33



смт Стара Вижівка, Незалежності, 60





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області функціонує 12 клієнтських просторів, до яких щодня звертається триста клієнтів.Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».«Клієнтські простори на Волині працювали весь 2022 рік у штатному режимі. Ми продовжуємо надавати всі необхідні послуги, консультації та супровід клієнтів, підтримуючи таким чином економічний та енергетичний фронт», - ділиться менеджер з питань регіонального розвитку Волинського управління клієнтського сервісуМенеджери консультують споживачів щодо розрахунків, реєстрації в онлайн-сервісах, приєднання до системи газопостачання, розробки проєктної та технічної документації, реконструкції систем газопостачання, технічного обслуговування будинкових газових мереж і приладів.Клієнти також можуть обрати нове обладнання: газові котли, колонки відомих європейських та українських виробників, пристрої дистанційної передачі даних, сигналізатори газу, а також замовити комплексну послугу «Під ключ» зі встановленням або заміною газового обладнання, включаючи монтаж системи опалення.Протягом 2022 року клієнти придбали майже 4600 одиниць газового обладнання в АТ «Волиньгаз: 988 котлів, 27 водонагрівачів та 6 конвекторів, 1810 сигналізаторів, 1746 приладів дистанційної передачі даних.Понад 14 тисяч клієнтів замовили послуги технічного обслуговування газових мереж своїх будинків або квартир у 2022 році.90 споживачів скористались послугою пакетної пропозиції по заміні газового обладнання. Вона включає демонтаж старого газового обладнання, підбір нового, підключення котла або водонагрівача, заміна кранів, шлангів та інших деталей для комплектування, підключення системи газопостачання та водопостачання, офіційну реєстрацію газового обладнання і пакет документів. Клієнти знають на початковому етапі вартість цієї послуги, адже на неї фіксована ціна.«У серпні в клієнтських просторах розпочалась акція «Авто для ЗСУ». Частка коштів від придбаного акційного товару скеровувалась на придбання автомобіля для військових та наближення нашої перемог», - каже Ольга Руденко.Завдяки акції вдалося придбати повнопривідний позашляховик Mitsubishi для 46 десантно-штурмової бригади. До неї долучилося понад 200 споживачів газу на Волині.Акція «Авто для ЗСУ» триває. Перелік акційних товарів є на сайті «Клієнтські простори стали свого роду пунктами незламності, куди кожен може зайти та зігрітись, підзарядити свій гаджет та скористатись безплатним wi-fi», - підсумовує вона.м. Луцьк, просп. Молоді, 14 А.м. Ковель, вул.С.Бандери, 34Ам. Камінь-Каширський, вул. Хотешівська, 9смт Ратне, вул. Газіна, 20м. Володимир, вул.Сагайдачного, 85м. Ківерці, вул. Матросова, 9м. Горохів, вул. Козацька, 98 А.м. Рожище, вул. Мазепи, 24м. Нововолинськ, вул. Княгині Ольги, 56смт Турійськ, вул. Паралельна, 33смт Стара Вижівка, Незалежності, 60

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