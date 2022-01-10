У Луцьку Ford Mondeo на смерть збив пішохода, який переходив дорогу на «червоний»

У Луцьку Ford Mondeo на смерть збив пішохода, який переходив дорогу на «червоний»
26 січня ввечері у Луцьку 52-річний керманич автомобіля Ford Mondeo, рухаючись по проспекту Соборності, здійснив наїзд на 57-річного лучанина, який переходив дорогу на забороняючий сигнал світлофору.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

В результаті отриманих травм пішохід помер на місці події. Водій, що здійснив наїзд, перебував без ознак алкогольного сп’яніння.

Тіло померлого направили на судово-медичну експертизу. Автомобіль вилучили на арештмайданчик.

За фактом аварії слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Теги: Луцьк, ДТП, пішохід, смерть
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