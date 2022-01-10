У Луцьку Ford Mondeo на смерть збив пішохода, який переходив дорогу на «червоний»





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



В результаті отриманих травм пішохід помер на місці події. Водій, що здійснив наїзд, перебував без ознак алкогольного сп’яніння.



Тіло померлого направили на судово-медичну експертизу. Автомобіль вилучили на арештмайданчик.



За фактом аварії слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 січня ввечері у Луцьку 52-річний керманич автомобіля Ford Mondeo, рухаючись по проспекту Соборності, здійснив наїзд на 57-річного лучанина, який переходив дорогу на забороняючий сигнал світлофору.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.В результаті отриманих травм пішохід помер на місці події. Водій, що здійснив наїзд, перебував без ознак алкогольного сп’яніння.Тіло померлого направили на судово-медичну експертизу. Автомобіль вилучили на арештмайданчик.За фактом аварії слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію