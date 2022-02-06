В Україні зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу «Кракен»





Про це



«Випадок був зафіксований у Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу», – йдеться у повідомленні.



У МОЗ нагадали, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, XBB.1.5 не має специфічних мутацій, які б могли робити його небезпечнішим за інші субваріанти. Проте порівняно з попередніми штамами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.



Технічна консультативна група ВООЗ з еволюції вірусу дійшла висновку, що цей штам може сприяти збільшенню рівнів захворюваності. Також він доволі швидко заміщує стандартний варіант «Omicron», який циркулював раніше (наприклад, у США з 1% на 47-му тижні 2022 року до 8% на 50-му тижні).



Загалом, за наявними даними, з 22 жовтня 2022 р. по 11 січня 2023 р. у 38 країнах



зареєстровано 5288 випадків COVID-19, викликаних субваріантом «Omicron» XBB.1.5. Більшість із них реєструвалися у США (82,2%), Великій Британії (8,1%) і Данії (2,2%).



У МОЗ наголосили, що вакцинація є головним способом уберегтися від тяжкого перебігу захворювання на коронавірус та потенційно нових штамів. Зазначається, що Центр громадського здоровʼя на постійній основі здійснює молекулярний епідеміологічний нагляд за SARS-CoV-2, від початку такого нагляду зроблено понад 900 секвенувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні зафіксували перший випадок зараження новим підвидом штаму коронавірусу «Omicron» XBB.1.5, або «Кракен».Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.«Випадок був зафіксований у Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу», – йдеться у повідомленні.У МОЗ нагадали, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, XBB.1.5 не має специфічних мутацій, які б могли робити його небезпечнішим за інші субваріанти. Проте порівняно з попередніми штамами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.Технічна консультативна група ВООЗ з еволюції вірусу дійшла висновку, що цей штам може сприяти збільшенню рівнів захворюваності. Також він доволі швидко заміщує стандартний варіант «Omicron», який циркулював раніше (наприклад, у США з 1% на 47-му тижні 2022 року до 8% на 50-му тижні).Загалом, за наявними даними, з 22 жовтня 2022 р. по 11 січня 2023 р. у 38 країнахзареєстровано 5288 випадків COVID-19, викликаних субваріантом «Omicron» XBB.1.5. Більшість із них реєструвалися у США (82,2%), Великій Британії (8,1%) і Данії (2,2%).У МОЗ наголосили, що вакцинація є головним способом уберегтися від тяжкого перебігу захворювання на коронавірус та потенційно нових штамів. Зазначається, що Центр громадського здоровʼя на постійній основі здійснює молекулярний епідеміологічний нагляд за SARS-CoV-2, від початку такого нагляду зроблено понад 900 секвенувань.

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