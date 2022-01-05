На трасі біля Луцька вандали пошкодили дорожні знаки





Днями під час обстеження автомобільної дороги державного значення Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне на ділянці Струмівка – Піддубці дорожниками виявлено акт вандалізму – невідомі пошкодили п’ять стійок з дорожніми знаками.



Про це



Хтось, рухаючись лівим узбіччям шляху, буквально зносив їх на своєму шляху. До слова, це нові дорожні знаки, деякі з яких встановлені лише наприкінці грудня 2022 року, тобто не простояли й місяця.



Працівники підрядного підприємства, що забезпечує експлуатаційне утримання цієї ділянки автошляху Н-22, невідкладно провели монтаж звалених та зігнутих дорожніх стійок, адже відсутність дорожніх знаків чи їх неналежний стан несуть загрозу безпеці руху.



Такі роботи обійдуться державі майже у 4 тис. грн. (і це без врахування вартості щитків дорожніх знаків, які пошкодились при падінні). Ці кошти ми могли б спрямувати на ліквідацію ямковості чи ожеледиці на автошляхах області, або ж на інші важливі роботи задля забезпечення безпечного і безперебійного проїзду.



Зловмисників уже розшукує поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На національному автошляху неподалік Луцька «попрацювали» вандалиДнями під час обстеження автомобільної дороги державного значення Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне на ділянці Струмівка – Піддубці дорожниками виявлено акт вандалізму – невідомі пошкодили п’ять стійок з дорожніми знаками.Про це розповіли у Службі автомобільних доріг у Волинській області.Хтось, рухаючись лівим узбіччям шляху, буквально зносив їх на своєму шляху. До слова, це нові дорожні знаки, деякі з яких встановлені лише наприкінці грудня 2022 року, тобто не простояли й місяця.Працівники підрядного підприємства, що забезпечує експлуатаційне утримання цієї ділянки автошляху Н-22, невідкладно провели монтаж звалених та зігнутих дорожніх стійок, адже відсутність дорожніх знаків чи їх неналежний стан несуть загрозу безпеці руху.Такі роботи обійдуться державі майже у 4 тис. грн. (і це без врахування вартості щитків дорожніх знаків, які пошкодились при падінні). Ці кошти ми могли б спрямувати на ліквідацію ямковості чи ожеледиці на автошляхах області, або ж на інші важливі роботи задля забезпечення безпечного і безперебійного проїзду.Зловмисників уже розшукує поліція.

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