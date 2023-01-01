Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 січня
Сьогодні, 20:00
У середу, 25 січня, синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° тепла до 2° морозу.
За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +1°.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° тепла до 2° морозу.
За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +1°.
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