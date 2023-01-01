Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 січня





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° тепла до 2° морозу.



За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +1°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 25 січня, синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° тепла до 2° морозу.За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +1°.

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