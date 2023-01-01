Ексзаступника міністра інфраструктури Лозинського, якого затримали на хабарі у 400 тисяч доларів, відправили під домашній арешт

Василю Лозинському у цигляді цілодобового домашнього арешту.



Про це повідомляє



Суд також зобов'язав Лозинського носити електронний браслет контролю.



ВАКС вже обрав запобіжний захід ймовірному організатору у справі щодо надання неправомірної вигоди ексзаступникові міністра розвитку громад. Усього у цій справі затримано п’ятеро осіб.



Суд також частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до ймовірного пособника у справі про надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра розвитку громад запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 грн.



Що відомо про затримання Лозинського



Національне антикорупційне бюро 21 січня



Як повідомили в НАБУ, чиновник входив до складу організованого злочинного угруповання.



У справі слідчі провели низку обшуків, під час яких в офісі підприємців виявили та вилучили 920 тис. грн та 38,7 тис. дол. США. Також вночі затримано одного з учасників угруповання, який намагався виїхати з України. Зараз детективи здійснюють встановлення всіх учасників угруповання.



Міністерство інфраструктури України із посиланням на інформацію від ЗМІ повідомило, що затримали заступника Міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського.



Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков розпорядився підготувати документи для звільнення Лозинського із займаної посади.



22 січня Кабінет міністрів звільнив його з посади першого заступника міністра розвитку громад та територій України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступникові міністра розвитку громад та територій Україниу цигляді цілодобового домашнього арешту.Про це повідомляє Суспільне Суд також зобов'язав Лозинського носити електронний браслет контролю.ВАКС вже обрав запобіжний захід ймовірному організатору у справі щодо надання неправомірної вигоди ексзаступникові міністра розвитку громад. Усього у цій справі затримано п’ятеро осіб.Суд також частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до ймовірного пособника у справі про надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра розвитку громад запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 грн.Національне антикорупційне бюро 21 січня затримало першого заступника міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського під час отримання хабаря у розмірі 400 тис. дол. США. Ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки.Як повідомили в НАБУ, чиновник входив до складу організованого злочинного угруповання.У справі слідчі провели низку обшуків, під час яких в офісі підприємців виявили та вилучили 920 тис. грн та 38,7 тис. дол. США. Також вночі затримано одного з учасників угруповання, який намагався виїхати з України. Зараз детективи здійснюють встановлення всіх учасників угруповання.Міністерство інфраструктури України із посиланням на інформацію від ЗМІ повідомило, що затримали заступника Міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського.Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков розпорядився підготувати документи для звільнення Лозинського із займаної посади.22 січня Кабінет міністрів звільнив його з посади першого заступника міністра розвитку громад та територій України.

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