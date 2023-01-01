Ексзаступника міністра інфраструктури Лозинського, якого затримали на хабарі у 400 тисяч доларів, відправили під домашній арешт
Сьогодні, 21:03
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступникові міністра розвитку громад та територій України Василю Лозинському у цигляді цілодобового домашнього арешту.
Про це повідомляє Суспільне.
Суд також зобов'язав Лозинського носити електронний браслет контролю.
ВАКС вже обрав запобіжний захід ймовірному організатору у справі щодо надання неправомірної вигоди ексзаступникові міністра розвитку громад. Усього у цій справі затримано п’ятеро осіб.
Суд також частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до ймовірного пособника у справі про надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра розвитку громад запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 грн.
Що відомо про затримання Лозинського
Національне антикорупційне бюро 21 січня затримало першого заступника міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського під час отримання хабаря у розмірі 400 тис. дол. США. Ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки.
Як повідомили в НАБУ, чиновник входив до складу організованого злочинного угруповання.
У справі слідчі провели низку обшуків, під час яких в офісі підприємців виявили та вилучили 920 тис. грн та 38,7 тис. дол. США. Також вночі затримано одного з учасників угруповання, який намагався виїхати з України. Зараз детективи здійснюють встановлення всіх учасників угруповання.
Міністерство інфраструктури України із посиланням на інформацію від ЗМІ повідомило, що затримали заступника Міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського.
Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков розпорядився підготувати документи для звільнення Лозинського із займаної посади.
22 січня Кабінет міністрів звільнив його з посади першого заступника міністра розвитку громад та територій України.
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Про це повідомляє Суспільне.
Суд також зобов'язав Лозинського носити електронний браслет контролю.
ВАКС вже обрав запобіжний захід ймовірному організатору у справі щодо надання неправомірної вигоди ексзаступникові міністра розвитку громад. Усього у цій справі затримано п’ятеро осіб.
Суд також частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до ймовірного пособника у справі про надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра розвитку громад запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 грн.
Що відомо про затримання Лозинського
Національне антикорупційне бюро 21 січня затримало першого заступника міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського під час отримання хабаря у розмірі 400 тис. дол. США. Ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки.
Як повідомили в НАБУ, чиновник входив до складу організованого злочинного угруповання.
У справі слідчі провели низку обшуків, під час яких в офісі підприємців виявили та вилучили 920 тис. грн та 38,7 тис. дол. США. Також вночі затримано одного з учасників угруповання, який намагався виїхати з України. Зараз детективи здійснюють встановлення всіх учасників угруповання.
Міністерство інфраструктури України із посиланням на інформацію від ЗМІ повідомило, що затримали заступника Міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського.
Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков розпорядився підготувати документи для звільнення Лозинського із займаної посади.
22 січня Кабінет міністрів звільнив його з посади першого заступника міністра розвитку громад та територій України.
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