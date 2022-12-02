Зеленський призначив Кулебу заступником глави Офісу президента замість Кирила Тимошенка

Володимир Зеленський у вівторок, 24 січня, підписав указ про призначення Олексія Кулеби заступником глави Офісу президента. Документ



Іншим указом Зеленський звільнив Кулебу з посади голови Київської обласної державної адміністрації.



Президент також підписав укази про звільнення голів Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, Сумської - Дмитра Живицького, Запорізької - Олександра Старуха, Дніпропетровської - Валентина Резніченка.



Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звільнив заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка із займаної посади.



Він написав заяву на звільнення за власним бажанням.



У прощальному дописі, який Тимошенко опублікував у телеграм-каналі, він подякував президенту Володимиру Зеленському "за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини".



Нагадаємо, що Кирило Тимошенко займав посаду заступника голови ОП з 2019 року.

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