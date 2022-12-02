Зеленський призначив Кулебу заступником глави Офісу президента замість Кирила Тимошенка
Сьогодні, 21:16
Президент Володимир Зеленський у вівторок, 24 січня, підписав указ про призначення Олексія Кулеби заступником глави Офісу президента. Документ опублікований на сайті глави держави.
Іншим указом Зеленський звільнив Кулебу з посади голови Київської обласної державної адміністрації.
Президент також підписав укази про звільнення голів Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, Сумської - Дмитра Живицького, Запорізької - Олександра Старуха, Дніпропетровської - Валентина Резніченка.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звільнив заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка із займаної посади.
Він написав заяву на звільнення за власним бажанням.
У прощальному дописі, який Тимошенко опублікував у телеграм-каналі, він подякував президенту Володимиру Зеленському "за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини".
Нагадаємо, що Кирило Тимошенко займав посаду заступника голови ОП з 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Іншим указом Зеленський звільнив Кулебу з посади голови Київської обласної державної адміністрації.
Президент також підписав укази про звільнення голів Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, Сумської - Дмитра Живицького, Запорізької - Олександра Старуха, Дніпропетровської - Валентина Резніченка.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звільнив заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка із займаної посади.
Він написав заяву на звільнення за власним бажанням.
У прощальному дописі, який Тимошенко опублікував у телеграм-каналі, він подякував президенту Володимиру Зеленському "за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини".
Нагадаємо, що Кирило Тимошенко займав посаду заступника голови ОП з 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Зеленський призначив Кулебу заступником глави Офісу президента замість Кирила Тимошенка
Сьогодні, 21:16
Ексзаступника міністра інфраструктури Лозинського, якого затримали на хабарі у 400 тисяч доларів, відправили під домашній арешт
Сьогодні, 21:03
Які автомобілі можуть примусово вилучати для потреб ЗСУ
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 січня
Сьогодні, 20:00
На трасі біля Луцька вандали пошкодили дорожні знаки
Сьогодні, 19:22
Медіа