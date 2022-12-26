Які автомобілі можуть примусово вилучати для потреб ЗСУ
Сьогодні, 20:22
Під час воєнного стану в Україні в громадян, підприємств, органів влади й самоврядування можуть вилучити автомобілі на потреби Збройних Сил України.
Про це йдеться в законі "Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо військово-транспортного обов’язку", пише 24 канал.
Як мобілізують транспорт під час війни
У Положенні про військово-транспортний обов'язок, затвердженому урядовою постановою від 28 грудня 2000 року № 1921, регулюється порядок мобілізації транспортних засобів.
Наразі щокварталу МВС подає до ТЦК (колишні військкомати) дані про реєстрацію (перереєстрацію), переобладнання та зняття з обліку транспортних засобів, які перебувають у власності підприємств, установ та організацій і можуть бути передані на потреби ЗСУ й інших військових формувань під час воєнного стану.
У кого не можуть вилучити автомобілі
Особи й установи, у яких не мають права відчужувати автотранспорт:
- дипломатичні та консульські установи інших держав;
- представництва міжнародних та іноземних організацій;
- іноземці та люди, які не мають громадянства;
- банки державного сектору;
- підприємства, організації та установи, які мають високу суспільну значущість;
- підприємства, організації та установи, які виконують мобілізаційні завдання.
Як відбувається мобілізація авто
Уряд визначає необхідну для виконання мобілізаційних завдань кількість техніки й транспорту, а потім розподіляє цю кількість між обладміністраціями, а ті - між районами й містами обласного підпорядкування. Опісля держадміністрації за дорученням ТЦК передають ліміти потрібної кількості авто й іншої техніки між підприємствами, організаціями, установами та громадянами.
Зауважимо, що мобілізація транспорту відбувається лише через ТЦК (військкомати). За законом власники транспорту мають право обрати, яке авто віддати для ЗСУ, а яке залишити собі.
Під час процесу вилучення авто повинно бути здійснено:
- задокументовано технічний стан та мобілізаційна готовність автомобіля,
- його залишкова (балансова) вартість;
- незалежна оцінка транспортного засобу (проводиться за ініціативою власника та його коштом).
Що буде з транспортом після завершення воєнного стану
У вищезазначеному Положенні передбачено таке: "повернення підприємствам, установам та організаціям транспортних засобів і техніки здійснюється військовими частинами (підрозділами), установами та організаціями військових формувань, для задоволення потреб яких вони залучалися, протягом 30 календарних днів з дати оголошення демобілізації через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які здійснили таке залучення".
Таким чином, керівники підприємств, установ та організацій після скасування режиму воєнного стану можуть звернутися до ТЦК і написати заяву на повернення транспорту.
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Про це йдеться в законі "Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо військово-транспортного обов’язку", пише 24 канал.
Як мобілізують транспорт під час війни
У Положенні про військово-транспортний обов'язок, затвердженому урядовою постановою від 28 грудня 2000 року № 1921, регулюється порядок мобілізації транспортних засобів.
Наразі щокварталу МВС подає до ТЦК (колишні військкомати) дані про реєстрацію (перереєстрацію), переобладнання та зняття з обліку транспортних засобів, які перебувають у власності підприємств, установ та організацій і можуть бути передані на потреби ЗСУ й інших військових формувань під час воєнного стану.
У кого не можуть вилучити автомобілі
Особи й установи, у яких не мають права відчужувати автотранспорт:
- дипломатичні та консульські установи інших держав;
- представництва міжнародних та іноземних організацій;
- іноземці та люди, які не мають громадянства;
- банки державного сектору;
- підприємства, організації та установи, які мають високу суспільну значущість;
- підприємства, організації та установи, які виконують мобілізаційні завдання.
Як відбувається мобілізація авто
Уряд визначає необхідну для виконання мобілізаційних завдань кількість техніки й транспорту, а потім розподіляє цю кількість між обладміністраціями, а ті - між районами й містами обласного підпорядкування. Опісля держадміністрації за дорученням ТЦК передають ліміти потрібної кількості авто й іншої техніки між підприємствами, організаціями, установами та громадянами.
Зауважимо, що мобілізація транспорту відбувається лише через ТЦК (військкомати). За законом власники транспорту мають право обрати, яке авто віддати для ЗСУ, а яке залишити собі.
Під час процесу вилучення авто повинно бути здійснено:
- задокументовано технічний стан та мобілізаційна готовність автомобіля,
- його залишкова (балансова) вартість;
- незалежна оцінка транспортного засобу (проводиться за ініціативою власника та його коштом).
Що буде з транспортом після завершення воєнного стану
У вищезазначеному Положенні передбачено таке: "повернення підприємствам, установам та організаціям транспортних засобів і техніки здійснюється військовими частинами (підрозділами), установами та організаціями військових формувань, для задоволення потреб яких вони залучалися, протягом 30 календарних днів з дати оголошення демобілізації через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які здійснили таке залучення".
Таким чином, керівники підприємств, установ та організацій після скасування режиму воєнного стану можуть звернутися до ТЦК і написати заяву на повернення транспорту.
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Коментарі 1
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