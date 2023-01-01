У селі біля Луцька – пожежа: загинули двоє людей

У селі біля Луцька – пожежа: загинули двоє людей
Увечері 24 січня сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку на вулиці Молодіжній в селі Кульчин Луцького району.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.

Інформують, що на гасіння пожежі о 18:34 прибула чергова варта 25-і державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.

Пожежу локалізували о 18:50, ліквідували о 19:10. Рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору від сильного задимлення.

На пожежі виявили загиблими двоє чоловіків - Юрія Ш., 1972 року народження та Сергія О., 1955 р.н.

Причину пожежі встановлюють.

Додають також, що гасіння пожежі та пошук потерпілих ускладнювались сильним захаращенням речами та меблями приміщень та горища.

У селі біля Луцька – пожежа: загинули двоє людей
У селі біля Луцька – пожежа: загинули двоє людей


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Теги: пожежа, Кульчин
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