У селі біля Луцька – пожежа: загинули двоє людей

Увечері 24 січня сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку на вулиці Молодіжній в селі Кульчин Луцького району.Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.Інформують, що на гасіння пожежі о 18:34 прибула чергова варта 25-і державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.Пожежу локалізували о 18:50, ліквідували о 19:10. Рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору від сильного задимлення.На пожежі виявили загиблими двоє чоловіків - Юрія Ш., 1972 року народження та Сергія О., 1955 р.н.Причину пожежі встановлюють.Додають також, що гасіння пожежі та пошук потерпілих ускладнювались сильним захаращенням речами та меблями приміщень та горища.