У селі біля Луцька – пожежа: загинули двоє людей
Сьогодні, 21:41
Увечері 24 січня сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку на вулиці Молодіжній в селі Кульчин Луцького району.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що на гасіння пожежі о 18:34 прибула чергова варта 25-і державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.
Пожежу локалізували о 18:50, ліквідували о 19:10. Рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору від сильного задимлення.
На пожежі виявили загиблими двоє чоловіків - Юрія Ш., 1972 року народження та Сергія О., 1955 р.н.
Причину пожежі встановлюють.
Додають також, що гасіння пожежі та пошук потерпілих ускладнювались сильним захаращенням речами та меблями приміщень та горища.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що на гасіння пожежі о 18:34 прибула чергова варта 25-і державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.
Пожежу локалізували о 18:50, ліквідували о 19:10. Рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору від сильного задимлення.
На пожежі виявили загиблими двоє чоловіків - Юрія Ш., 1972 року народження та Сергія О., 1955 р.н.
Причину пожежі встановлюють.
Додають також, що гасіння пожежі та пошук потерпілих ускладнювались сильним захаращенням речами та меблями приміщень та горища.
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