Заступника міністра затримали на хабарі на генераторах

Заступника міністра затримали на хабарі на генераторах
Заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського затримали через розкрадання бюджетних коштів. Його пообіцяли звільнити.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

"Сьогодні стало відомо про затримання Василя Лозинського в.о. міністра розвитку громад та територій України через розкрадання бюджетних коштів... Василь Лозинський буде звільнений з посади. Відповідне розпорядження про підготовку необхідних документів вже надано віце-прем'єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим", - сказано у повідомленні відомства.

Джерела УП повідомили, що Лозинського звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. Повна сума закупівлі складала 1,8 мільярда гривень.

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Теги: Лозинський, заступник міністра, хабар, генератори
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