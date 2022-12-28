Заступника міністра затримали на хабарі на генераторах
Сьогодні, 21:28
Заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського затримали через розкрадання бюджетних коштів. Його пообіцяли звільнити.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.
"Сьогодні стало відомо про затримання Василя Лозинського в.о. міністра розвитку громад та територій України через розкрадання бюджетних коштів... Василь Лозинський буде звільнений з посади. Відповідне розпорядження про підготовку необхідних документів вже надано віце-прем'єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим", - сказано у повідомленні відомства.
Джерела УП повідомили, що Лозинського звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. Повна сума закупівлі складала 1,8 мільярда гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.
"Сьогодні стало відомо про затримання Василя Лозинського в.о. міністра розвитку громад та територій України через розкрадання бюджетних коштів... Василь Лозинський буде звільнений з посади. Відповідне розпорядження про підготовку необхідних документів вже надано віце-прем'єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим", - сказано у повідомленні відомства.
Джерела УП повідомили, що Лозинського звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. Повна сума закупівлі складала 1,8 мільярда гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Заступника міністра затримали на хабарі на генераторах
Сьогодні, 21:28
Росіяни намагаються наступати на двох напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 20:40
Погода у Луцьку на завтра, 22 січня
Сьогодні, 20:00
Як змінились ціни на Волині
Сьогодні, 19:10
Відомо, скільки відсотків українців «тужать» за СРСР
Сьогодні, 17:35
Медіа