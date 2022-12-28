Заступника міністра затримали на хабарі на генераторах

Василя Лозинського затримали через розкрадання бюджетних коштів. Його пообіцяли звільнити.



Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у



"Сьогодні стало відомо про затримання Василя Лозинського в.о. міністра розвитку громад та територій України через розкрадання бюджетних коштів... Василь Лозинський буде звільнений з посади. Відповідне розпорядження про підготовку необхідних документів вже надано віце-прем'єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим", - сказано у повідомленні відомства.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктуризатримали через розкрадання бюджетних коштів. Його пообіцяли звільнити.Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook. "Сьогодні стало відомо про затримання Василя Лозинського в.о. міністра розвитку громад та територій України через розкрадання бюджетних коштів... Василь Лозинський буде звільнений з посади. Відповідне розпорядження про підготовку необхідних документів вже надано віце-прем'єр-міністром з відновлення України", - сказано у повідомленні відомства.Джерела УП повідомили, що Лозинського звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. Повна сума закупівлі складала 1,8 мільярда гривень.

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