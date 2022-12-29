Де не буде світла на Волині та у Луцьку 22 січня
Сьогодні, 22:30
Оприлюднили графіки погодинного відключення електроенергії на 22 січня на Волині.
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".
Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.
В об’єднаній енергосистемі України зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об’єктів магістральних мереж.
Можливі екстрені аварійні розвантаження (вимушене зменшення навантаження) на території Волинської області та у інших регіонах України поза графіком погодинного вимкнення у разі, якщо НЕК «Укренерго» буде змушене збалансувати енергосистему.
«Волиньобленерго» прикладе максимум зусиль для дотримання графіків погодинного відключення у відповідності до доведеного ліміту на область. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".
Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.
В об’єднаній енергосистемі України зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об’єктів магістральних мереж.
Можливі екстрені аварійні розвантаження (вимушене зменшення навантаження) на території Волинської області та у інших регіонах України поза графіком погодинного вимкнення у разі, якщо НЕК «Укренерго» буде змушене збалансувати енергосистему.
«Волиньобленерго» прикладе максимум зусиль для дотримання графіків погодинного відключення у відповідності до доведеного ліміту на область. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Де не буде світла на Волині та у Луцьку 22 січня
Сьогодні, 22:30
Заступника міністра затримали на хабарі на генераторах
Сьогодні, 21:28
Росіяни намагаються наступати на двох напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 20:40
Погода у Луцьку на завтра, 22 січня
Сьогодні, 20:00
Як змінились ціни на Волині
Сьогодні, 19:10
Медіа