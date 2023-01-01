22 січня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні святкує день народження відома в Україні і світі майстриня-соломникарка, майстер народної творчості України(на фото).Також особисте свято сьогодні у голови селищної ради Любешівської територіальної громади, однієї з засновниць мистецького об'єднання "стендаЛь", випускового редактората багаторічного керівника обласного виборчкомуІменини 22 січня відзначають Петро, Пилип та Олена.Вітаємо усіх зі святом, бажаємо міцного здоров’я, довголіття, невичерпної наснаги.Окрім цього, сьогодні в Україні відзначають День Соборності і Свободи. Це державне свято символізує єдність українських земель.Цього дня 1919 року у Києві на Софійській площі був оприлюднений договір, що увійшов у історію як «Акт Злуки» – акт об’єднання українських земель. Його підписали лідери Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.