Нововолинськ сьогодні, 22 січня, буде прощатися із полеглим воїном Іваном Бондаруком
Сьогодні, 01:30
У неділю, 22 січня, в Нововолинську зустрінуть жалобний кортеж із тілом військового Івана Бондарука.
Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
«Зустріч на в’їзді в Нововолинськ о 10:30. Коридором шани проводимо Захисника до його будинку на вулиці Куліша, 3. Панахида відбудеться у Свято-Покровській церкві (біля центрального ринку) об 11:30. Чин погребіння на Алеї слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти). Вічна пам’ять! Співчуття родині та близьким», – йдеться в повідомленні.
9 січня перестало битися серце воїна, мешканця Нововолинська Івана Бондарука, 1979 року народження.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним захисника. Вічна пам’ять, честь і слава!
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Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
«Зустріч на в’їзді в Нововолинськ о 10:30. Коридором шани проводимо Захисника до його будинку на вулиці Куліша, 3. Панахида відбудеться у Свято-Покровській церкві (біля центрального ринку) об 11:30. Чин погребіння на Алеї слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти). Вічна пам’ять! Співчуття родині та близьким», – йдеться в повідомленні.
9 січня перестало битися серце воїна, мешканця Нововолинська Івана Бондарука, 1979 року народження.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним захисника. Вічна пам’ять, честь і слава!
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