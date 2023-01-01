Нововолинськ сьогодні, 22 січня, буде прощатися із полеглим воїном Іваном Бондаруком

Івана Бондарука.



Про це Борис Карпус.



«Зустріч на в’їзді в Нововолинськ о 10:30. Коридором шани проводимо Захисника до його будинку на вулиці Куліша, 3. Панахида відбудеться у Свято-Покровській церкві (біля центрального ринку) об 11:30. Чин погребіння на Алеї слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти). Вічна пам’ять! Співчуття родині та близьким», – йдеться в повідомленні.







Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним захисника. Вічна пам’ять, честь і слава!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 22 січня, в Нововолинську зустрінуть жалобний кортеж із тілом військовогоПро це повідомив міський голова«Зустріч на в’їзді в Нововолинськ о 10:30. Коридором шани проводимо Захисника до його будинку на вулиці Куліша, 3. Панахида відбудеться у Свято-Покровській церкві (біля центрального ринку) об 11:30. Чин погребіння на Алеї слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти). Вічна пам’ять! Співчуття родині та близьким», – йдеться в повідомленні. 9 січня перестало битися серце воїна, мешканця Нововолинська Івана Бондарука , 1979 року народження.

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