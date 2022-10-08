Війна забрала життя двох воїнів з Нововолинської громади
Сьогодні, 12:24
Війна продовжує випробовувати нас. Гіркі новини знову прийшли у Нововолинську громаду громаду.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Він розповів, що 9 січня перестало битися серце воїна, мешканця Нововолинська Івана Бондарука, 1979 року народження.
18 січня у Запорізькій області загинув мешканець села Гряди, наш Захисник Руслан Степасюк, 1971 року народження.
Інформація щодо прибуття загиблих і прощання буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost співчуває рідним, близьким і побратимам Героїв. Вічна їм пам’ять і вічний спокій!
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Він розповів, що 9 січня перестало битися серце воїна, мешканця Нововолинська Івана Бондарука, 1979 року народження.
18 січня у Запорізькій області загинув мешканець села Гряди, наш Захисник Руслан Степасюк, 1971 року народження.
Інформація щодо прибуття загиблих і прощання буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost співчуває рідним, близьким і побратимам Героїв. Вічна їм пам’ять і вічний спокій!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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