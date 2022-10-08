Війна забрала життя двох воїнів з Нововолинської громади

Війна забрала життя двох воїнів з Нововолинської громади
Війна продовжує випробовувати нас. Гіркі новини знову прийшли у Нововолинську громаду громаду.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Він розповів, що 9 січня перестало битися серце воїна, мешканця Нововолинська Івана Бондарука, 1979 року народження.

18 січня у Запорізькій області загинув мешканець села Гряди, наш Захисник Руслан Степасюк, 1971 року народження.

Інформація щодо прибуття загиблих і прощання буде згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost співчуває рідним, близьким і побратимам Героїв. Вічна їм пам’ять і вічний спокій!

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Теги: загибель, Герої
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