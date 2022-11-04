Сьогодні Волинь зустріне екіпаж місії «На щиті», яка повертає додому полеглих Героїв

Сьогодні Волинь зустріне екіпаж місії «На щиті», яка повертає додому полеглих Героїв
Сьогодні, 21 січня, на Волинь прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає Героїв, які загинули на війні, захищаючи Україну від російських окупантів.

Про це повідомили у групі «Автомайдан України, Луцьк» у фейсбуці.

Час прибуття – 13:30.

Зустрічатимуть екіпаж при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil» у селі Піддубці.

Супроводжуватимуть через все місто за маршрутом: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулицю Стефаника.

Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.

Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною, зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.



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Теги: Герої, загиблі, війна
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