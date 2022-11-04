Сьогодні Волинь зустріне екіпаж місії «На щиті», яка повертає додому полеглих Героїв
Сьогодні, 11:42
Сьогодні, 21 січня, на Волинь прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає Героїв, які загинули на війні, захищаючи Україну від російських окупантів.
Про це повідомили у групі «Автомайдан України, Луцьк» у фейсбуці.
Час прибуття – 13:30.
Зустрічатимуть екіпаж при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil» у селі Піддубці.
Супроводжуватимуть через все місто за маршрутом: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулицю Стефаника.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною, зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.
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Про це повідомили у групі «Автомайдан України, Луцьк» у фейсбуці.
Час прибуття – 13:30.
Зустрічатимуть екіпаж при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil» у селі Піддубці.
Супроводжуватимуть через все місто за маршрутом: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулицю Стефаника.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною, зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.
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