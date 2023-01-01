На власному СТО у Польщі двоє братів із Луцька ремонтують авто для ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
Лучани Назар і Микола – брати. Багато років чоловіки живуть у Польщі, у Вроцлаві відкрили власну СТО. Наразі ж брати купують вживані автівки, ремонтують їх та відправляють до України, на передову.
З часу повномасштабного вторгнення майстри передали українським військовим 15 машин, повідомляє "Суспільне".
Вживані автівки купують за власні гроші, часом допомагають небайдужі люди, частково брати відкладають із зароблених на станції технічного обслуговування.
"Стараємося забезпечувати транспортом і ремонтуємо машини, якщо хтось купує і ламається – теж ремонтуємо і безкоштовно відправляємо в Україну, допомагаємо з перегонкою" – розповідає Назар.
Цього разу бійцям на схід везуть позашляховик та повнопривідний легковик, – говорить волонтер та двоюрідний брат хлопців Олександр Новосад.
"Бійці на передовій потребують машин з високою прохідністю, щоб була змога переміщатися особовому складу, евакуйовувати поранених та перевозити зброю полями", – говорить волонтер Олекандр Давидюк.
Автівки волонтери доставлять на передову за кілька днів. Зараз у Польщі автомайстри ремонтують для військових машину швидкої, яку невдовзі теж відправлять в Україну.
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З часу повномасштабного вторгнення майстри передали українським військовим 15 машин, повідомляє "Суспільне".
Вживані автівки купують за власні гроші, часом допомагають небайдужі люди, частково брати відкладають із зароблених на станції технічного обслуговування.
"Стараємося забезпечувати транспортом і ремонтуємо машини, якщо хтось купує і ламається – теж ремонтуємо і безкоштовно відправляємо в Україну, допомагаємо з перегонкою" – розповідає Назар.
Цього разу бійцям на схід везуть позашляховик та повнопривідний легковик, – говорить волонтер та двоюрідний брат хлопців Олександр Новосад.
"Бійці на передовій потребують машин з високою прохідністю, щоб була змога переміщатися особовому складу, евакуйовувати поранених та перевозити зброю полями", – говорить волонтер Олекандр Давидюк.
Автівки волонтери доставлять на передову за кілька днів. Зараз у Польщі автомайстри ремонтують для військових машину швидкої, яку невдовзі теж відправлять в Україну.
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