На власному СТО у Польщі двоє братів із Луцька ремонтують авто для ЗСУ. ВІДЕО

Назар і Микола – брати. Багато років чоловіки живуть у Польщі, у Вроцлаві відкрили власну СТО. Наразі ж брати купують вживані автівки, ремонтують їх та відправляють до України, на передову.



З часу повномасштабного вторгнення майстри передали українським військовим 15 машин, повідомляє "



Вживані автівки купують за власні гроші, часом допомагають небайдужі люди, частково брати відкладають із зароблених на станції технічного обслуговування.



"Стараємося забезпечувати транспортом і ремонтуємо машини, якщо хтось купує і ламається – теж ремонтуємо і безкоштовно відправляємо в Україну, допомагаємо з перегонкою" – розповідає Назар.







Цього разу бійцям на схід везуть позашляховик та повнопривідний легковик, – говорить волонтер та двоюрідний брат хлопців Олександр Новосад.



"Бійці на передовій потребують машин з високою прохідністю, щоб була змога переміщатися особовому складу, евакуйовувати поранених та перевозити зброю полями", – говорить волонтер Олекандр Давидюк.



Автівки волонтери доставлять на передову за кілька днів. Зараз у Польщі автомайстри ремонтують для військових машину швидкої, яку невдовзі теж відправлять в Україну.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучани– брати. Багато років чоловіки живуть у Польщі, у Вроцлаві відкрили власну СТО. Наразі ж брати купують вживані автівки, ремонтують їх та відправляють до України, на передову.З часу повномасштабного вторгнення майстри передали українським військовим 15 машин, повідомляє " Суспільне ".Вживані автівки купують за власні гроші, часом допомагають небайдужі люди, частково брати відкладають із зароблених на станції технічного обслуговування."Стараємося забезпечувати транспортом і ремонтуємо машини, якщо хтось купує і ламається – теж ремонтуємо і безкоштовно відправляємо в Україну, допомагаємо з перегонкою" – розповідає Назар.Цього разу бійцям на схід везуть позашляховик та повнопривідний легковик, – говорить волонтер та двоюрідний брат хлопців"Бійці на передовій потребують машин з високою прохідністю, щоб була змога переміщатися особовому складу, евакуйовувати поранених та перевозити зброю полями", – говорить волонтерАвтівки волонтери доставлять на передову за кілька днів. Зараз у Польщі автомайстри ремонтують для військових машину швидкої, яку невдовзі теж відправлять в Україну.

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