На Волині надзвичайники рятують населені пункти від підтоплень





Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.



Інформують, зокрема, що у місті Камені-Каширському на вулиці Ковельській з прибудинкової території за допомогою мотопомпи відкачали понад 600 м кубічних води.



У селищі Турійськ з присадибної ділянки відкачали понад 100 метрів кубічних води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20 січня волинські рятувальники здійснювали два виїзди на відкачування води з підтоплених присадибних ділянок.Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.Інформують, зокрема, що у місті Камені-Каширському на вулиці Ковельській з прибудинкової території за допомогою мотопомпи відкачали понад 600 м кубічних води.У селищі Турійськ з присадибної ділянки відкачали понад 100 метрів кубічних води.

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