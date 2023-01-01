На Волині надзвичайники рятують населені пункти від підтоплень

На Волині надзвичайники рятують населені пункти від підтоплень
20 січня волинські рятувальники здійснювали два виїзди на відкачування води з підтоплених присадибних ділянок.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.

Інформують, зокрема, що у місті Камені-Каширському на вулиці Ковельській з прибудинкової території за допомогою мотопомпи відкачали понад 600 м кубічних води.

У селищі Турійськ з присадибної ділянки відкачали понад 100 метрів кубічних води.

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Теги: рятувальники, відкачування води
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