На Волині надзвичайники рятують населені пункти від підтоплень
Сьогодні, 10:02
20 січня волинські рятувальники здійснювали два виїзди на відкачування води з підтоплених присадибних ділянок.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, зокрема, що у місті Камені-Каширському на вулиці Ковельській з прибудинкової території за допомогою мотопомпи відкачали понад 600 м кубічних води.
У селищі Турійськ з присадибної ділянки відкачали понад 100 метрів кубічних води.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, зокрема, що у місті Камені-Каширському на вулиці Ковельській з прибудинкової території за допомогою мотопомпи відкачали понад 600 м кубічних води.
У селищі Турійськ з присадибної ділянки відкачали понад 100 метрів кубічних води.
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