Українські воїни знищили вже понад 120 тисяч окупантів: лише за останню добу – 860
Сьогодні, 09:40
Українські військові за час повномасштабної війни знищили вже 120 160 російських окупантів. Лише за 20 січня Росія втратила 860 своїх солдатів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Крім особового складу, окупанти втрачають техніку:
— танки — 3140 (+1 за вчора);
— бойові броньовані машини — 6256 (+15);
— артилерійські системи — 2135 (+6);
— реактивні системи залпового вогню — 443 (+1);
— засоби протиповітряної оборони — 220;
— літаки — 287;
— гелікоптери — 277;
— безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1891 (+5);
— крилаті ракети — 749;
— кораблі/катери — 17;
— автомобільна техніка та автоцистерни — 4918 (+15);
— спеціальна техніка — 193 (+3).
Ці дані уточнюються.
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Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Крім особового складу, окупанти втрачають техніку:
— танки — 3140 (+1 за вчора);
— бойові броньовані машини — 6256 (+15);
— артилерійські системи — 2135 (+6);
— реактивні системи залпового вогню — 443 (+1);
— засоби протиповітряної оборони — 220;
— літаки — 287;
— гелікоптери — 277;
— безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1891 (+5);
— крилаті ракети — 749;
— кораблі/катери — 17;
— автомобільна техніка та автоцистерни — 4918 (+15);
— спеціальна техніка — 193 (+3).
Ці дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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