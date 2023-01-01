Українські воїни знищили вже понад 120 тисяч окупантів: лише за останню добу – 860





Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Крім особового складу, окупанти втрачають техніку:



— танки — 3140 (+1 за вчора);

— бойові броньовані машини — 6256 (+15);

— артилерійські системи — 2135 (+6);

— реактивні системи залпового вогню — 443 (+1);

— засоби протиповітряної оборони — 220;

— літаки — 287;

— гелікоптери — 277;

— безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1891 (+5);

— крилаті ракети — 749;

— кораблі/катери — 17;

— автомобільна техніка та автоцистерни — 4918 (+15);

— спеціальна техніка — 193 (+3).



Ці дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові за час повномасштабної війни знищили вже 120 160 російських окупантів. Лише за 20 січня Росія втратила 860 своїх солдатів.Про це повідомив Генштаб ЗСУ.Крім особового складу, окупанти втрачають техніку:— танки — 3140 (+1 за вчора);— бойові броньовані машини — 6256 (+15);— артилерійські системи — 2135 (+6);— реактивні системи залпового вогню — 443 (+1);— засоби протиповітряної оборони — 220;— літаки — 287;— гелікоптери — 277;— безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1891 (+5);— крилаті ракети — 749;— кораблі/катери — 17;— автомобільна техніка та автоцистерни — 4918 (+15);— спеціальна техніка — 193 (+3).Ці дані уточнюються.

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