Українські воїни знищили вже понад 120 тисяч окупантів: лише за останню добу – 860

Українські воїни знищили вже понад 120 тисяч окупантів: лише за останню добу – 860
Українські військові за час повномасштабної війни знищили вже 120 160 російських окупантів. Лише за 20 січня Росія втратила 860 своїх солдатів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Крім особового складу, окупанти втрачають техніку:

— танки — 3140 (+1 за вчора);
— бойові броньовані машини — 6256 (+15);
— артилерійські системи — 2135 (+6);
— реактивні системи залпового вогню — 443 (+1);
— засоби протиповітряної оборони — 220;
— літаки — 287;
— гелікоптери — 277;
— безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1891 (+5);
— крилаті ракети — 749;
— кораблі/катери — 17;
— автомобільна техніка та автоцистерни — 4918 (+15);
— спеціальна техніка — 193 (+3).

Ці дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: втрати ворога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна отримає всю необхідну допомогу для боротьби з РФ, – Байден
Сьогодні, 10:40
На Волині надзвичайники рятують населені пункти від підтоплень
Сьогодні, 10:02
Українські воїни знищили вже понад 120 тисяч окупантів: лише за останню добу – 860
Сьогодні, 09:40
Авіація ЗСУ завдала низку ударів по позиціях ЗРК окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:17
Призначили тимчасового главу Нацполіції
Сьогодні, 08:28
Схожі новини
Учора, 14 січня, ППО збила 25 із 38 ракет Учора, 14 січня, ППО збила 25 із 38 ракет
15 січень, 04:47
Спецпризначенці СБУ розгромили БМП окупантів дроном-камікадзе. ВІДЕО Спецпризначенці СБУ розгромили БМП окупантів дроном-камікадзе. ВІДЕО
14 січень, 15:37
ЗСУ знищили за добу 530 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога ЗСУ знищили за добу 530 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
14 січень, 10:00
За добу українські воїни ліквідували 740 російських окупантів За добу українські воїни ліквідували 740 російських окупантів
13 січень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна отримає всю необхідну допомогу для боротьби з РФ, – Байден
Сьогодні, 10:40
 0
На Волині надзвичайники рятують населені пункти від підтоплень
Сьогодні, 10:02
 0
Українські воїни знищили вже понад 120 тисяч окупантів: лише за останню добу – 860
Сьогодні, 09:40
 0
Авіація ЗСУ завдала низку ударів по позиціях ЗРК окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:17
 0
Призначили тимчасового главу Нацполіції
Сьогодні, 08:28
 0
Медіа
відео
1/8