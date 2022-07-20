Призначили тимчасового главу Нацполіції

Івана Вигівського, який обіймав посаду начальника Нацполіції у Києві.



Про це



Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив 20 січня.



«Від сьогодні начальник Головного управління Національної поліції України у місті Києві Іван Вигівський тимчасово виконуватиме обов’язки Голови Національної поліції України», – йдеться в повідомленні.



Відповідно до рішення уряду, 18 січня голова Нацполіції

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд призначив тимчасовим головою Національної поліції, який обіймав посаду начальника Нацполіції у Києві.Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив 20 січня.«Від сьогодні начальник Головного управління Національної поліції України у місті Києві Іван Вигівський тимчасово виконуватиме обов’язки Голови Національної поліції України», – йдеться в повідомленні.Відповідно до рішення уряду, 18 січня голова Нацполіції Ігор Клименко розпочав виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ

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