92-річна жителька села під Луцьком в'яже шкарпетки для українських воїнів
Сьогодні, 13:58
92-річна Шубка Софія Харитонівна, жителька села Зміїнець Луцького району, в'яже шкарпетки для українських захисників та захисниць.
Про це розповів волонтер Ігор Шевчук.
Жінка уже створила чимало шкарпеток й готова створювати ще у разі необхідності.
"Щиро дякуємо всім, хто долучається до наших ініціатив", - написав волонтер.
Нагадаємо, на власному СТО у Польщі двоє братів із Луцька ремонтують авто для ЗСУ.
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Про це розповів волонтер Ігор Шевчук.
Жінка уже створила чимало шкарпеток й готова створювати ще у разі необхідності.
"Щиро дякуємо всім, хто долучається до наших ініціатив", - написав волонтер.
Нагадаємо, на власному СТО у Польщі двоє братів із Луцька ремонтують авто для ЗСУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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