92-річна жителька села під Луцьком в'яже шкарпетки для українських воїнів

Шубка Софія Харитонівна, жителька села Зміїнець Луцького району, в'яже шкарпетки для українських захисників та захисниць.



Про це Ігор Шевчук.



Жінка уже створила чимало шкарпеток й готова створювати ще у разі необхідності.



"Щиро дякуємо всім, хто долучається до наших ініціатив", - написав волонтер.



Нагадаємо, на власному СТО у Польщі двоє братів із Луцька ремонтують авто для ЗСУ.





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