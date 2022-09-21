92-річна жителька села під Луцьком в'яже шкарпетки для українських воїнів

92-річна жителька села під Луцьком в'яже шкарпетки для українських воїнів
92-річна Шубка Софія Харитонівна, жителька села Зміїнець Луцького району, в'яже шкарпетки для українських захисників та захисниць.

Про це розповів волонтер Ігор Шевчук.

Жінка уже створила чимало шкарпеток й готова створювати ще у разі необхідності.

"Щиро дякуємо всім, хто долучається до наших ініціатив", - написав волонтер.

Нагадаємо, на власному СТО у Польщі двоє братів із Луцька ремонтують авто для ЗСУ.

92-річна жителька села під Луцьком в'яже шкарпетки для українських воїнів
92-річна жителька села під Луцьком в'яже шкарпетки для українських воїнів

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Теги: Софія Шубка, шкарпетки
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