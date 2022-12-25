У Києві попрощалися із загиблими у автокатастрофі в Броварах керівниками та працівниками МВС. ВІДЕО
Сьогодні, 15:27
У Києві відбулася траурна хода та церемонія прощання із загиблими через падіння гвинтокрила у Броварах.
Траурна хода із тілами загиблих керівників та співробітників МВС пройшла від міністерства внутрішніх справ до Українського дому в центрі Києва, де відбувалася церемонія прощання. В ній взяли участь родичі, друзі та колеги загиблих, а також президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською.
«Біль сповнює серце. Невимовний сум обгортає душу. Щодня Україна втрачає найкращих синів і доньок.
Дякую за вашу важливу й гідну працю на благо України. Ви назавжди в наших серцях. Вічна пам’ять!» – написав Володимир Зеленський та опублікував відео.
Нагадаємо, вранці 18 січня поблизу дитячого садка у Броварах впав та розбився вертоліт ДСНС, на борту якого було 9 людей, зокрема, і керівництво МВС - міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.
Загалом загинули 14 людей - всі, хто був у гвинтокрилі, а також п'ятеро цивільних на землі, серед яких одна дитина.
Поранення отримали 25 людей, зокрема 11 дітей.
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Траурна хода із тілами загиблих керівників та співробітників МВС пройшла від міністерства внутрішніх справ до Українського дому в центрі Києва, де відбувалася церемонія прощання. В ній взяли участь родичі, друзі та колеги загиблих, а також президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською.
«Біль сповнює серце. Невимовний сум обгортає душу. Щодня Україна втрачає найкращих синів і доньок.
Дякую за вашу важливу й гідну працю на благо України. Ви назавжди в наших серцях. Вічна пам’ять!» – написав Володимир Зеленський та опублікував відео.
Нагадаємо, вранці 18 січня поблизу дитячого садка у Броварах впав та розбився вертоліт ДСНС, на борту якого було 9 людей, зокрема, і керівництво МВС - міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.
Загалом загинули 14 людей - всі, хто був у гвинтокрилі, а також п'ятеро цивільних на землі, серед яких одна дитина.
Поранення отримали 25 людей, зокрема 11 дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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