У Києві попрощалися із загиблими у автокатастрофі в Броварах керівниками та працівниками МВС. ВІДЕО





Траурна хода із тілами загиблих керівників та співробітників МВС пройшла від міністерства внутрішніх справ до Українського дому в центрі Києва, де відбувалася церемонія прощання. В ній взяли участь родичі, друзі та колеги загиблих, а також президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською.



«Біль сповнює серце. Невимовний сум обгортає душу. Щодня Україна втрачає найкращих синів і доньок.



Дякую за вашу важливу й гідну працю на благо України. Ви назавжди в наших серцях. Вічна пам’ять!» –







Нагадаємо, вранці 18 січня поблизу дитячого садка у Броварах впав та розбився вертоліт ДСНС, на борту якого було 9 людей, зокрема, і керівництво МВС - міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.



Загалом загинули 14 людей - всі, хто був у гвинтокрилі, а також п'ятеро цивільних на землі, серед яких одна дитина.



Поранення отримали 25 людей, зокрема 11 дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві відбулася траурна хода та церемонія прощання із загиблими через падіння гвинтокрила у Броварах.Траурна хода із тілами загиблих керівників та співробітників МВС пройшла від міністерства внутрішніх справ до Українського дому в центрі Києва, де відбувалася церемонія прощання. В ній взяли участь родичі, друзі та колеги загиблих, а також президент Україниз дружиною«Біль сповнює серце. Невимовний сум обгортає душу. Щодня Україна втрачає найкращих синів і доньок.Дякую за вашу важливу й гідну працю на благо України. Ви назавжди в наших серцях. Вічна пам’ять!» – написав Володимир Зеленський та опублікував відео.Нагадаємо, вранці 18 січня поблизу дитячого садка у Броварах впав та розбився вертоліт ДСНС, на борту якого було 9 людей, зокрема, іЗагалом загинули 14 людей - всі, хто був у гвинтокрилі, а також п'ятеро цивільних на землі, серед яких одна дитина.Поранення отримали 25 людей, зокрема 11 дітей.

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