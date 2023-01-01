На війні загинув військовий із Рожища Артем Коленда

Артем Коленда.



Про це ввечері 18 січня повідомили рідні захисника, однак офіційне сповіщення станом на 21 січня не надійшло, передає



Артем був учасником АТО, спортсменом, кухарем. З початком повномасштабного вторгнення Росії він повернувся із закордону та відправився на фронт, спочатку навіть приховуючи це від родини.



Теплими спогадами про чоловіка діляться друзі, рідні та колеги.



«Ти був нашим другом та колегою. Ти працював в нашому ресторані з початку його існування, а коли почалася війна, ти без вагань вирішив, що їдеш в Україну воювати за свою Батьківщину. Ти для нас герой, бо боровся за свою і нашу свободу. Нам важко повірити, що ти більше ніколи не зробиш нам піцу, ми не будемо сміятися. Сумуємо, пам’ятаємо, любимо і побачимось на іншій стороні», – написали колеги Артема із польського ресторану «U Młynarzy», де він працював.



«Я ніколи не повірю в це... Я ніколи не зустрічала такого, як Артем... Людина з великої літери, справжній герой, його піца була найкращою, він любив свого кота Ніуше і всіх тварин. Для мене завжди живий... Герої не вмирають...» – поділилася Тетяна Нестерова.



«Любий наш, дорогий, ти був найкращий. Спочивай з миром! Царство небесне тобі, Артемчику! Не знаю, як ми будемо жити без тебе», – написала мама захисника Олена Коленда.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну, загинув військовий із міста РожищеПро це ввечері 18 січня повідомили рідні захисника, однак офіційне сповіщення станом на 21 січня не надійшло, передає Район.Рожище Артем був учасником АТО, спортсменом, кухарем. З початком повномасштабного вторгнення Росії він повернувся із закордону та відправився на фронт, спочатку навіть приховуючи це від родини.Теплими спогадами про чоловіка діляться друзі, рідні та колеги.«Ти був нашим другом та колегою. Ти працював в нашому ресторані з початку його існування, а коли почалася війна, ти без вагань вирішив, що їдеш в Україну воювати за свою Батьківщину. Ти для нас герой, бо боровся за свою і нашу свободу. Нам важко повірити, що ти більше ніколи не зробиш нам піцу, ми не будемо сміятися. Сумуємо, пам’ятаємо, любимо і побачимось на іншій стороні», – написали колеги Артема із польського ресторану «U Młynarzy», де він працював.«Я ніколи не повірю в це... Я ніколи не зустрічала такого, як Артем... Людина з великої літери, справжній герой, його піца була найкращою, він любив свого кота Ніуше і всіх тварин. Для мене завжди живий... Герої не вмирають...» – поділилася«Любий наш, дорогий, ти був найкращий. Спочивай з миром! Царство небесне тобі, Артемчику! Не знаю, як ми будемо жити без тебе», – написала мама захисника

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