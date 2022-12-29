Відомо, скільки відсотків українців «тужать» за СРСР





Водночас близько 12% оцінюють цю історичну подію негативно, а ще 15% не визначилися зі своїм ставленням.



Про це свідчать результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, пише



У західному макрорегіоні зараз найбільша частка тих, хто позитивно оцінює розпад СРСР (92%).



У центрі та на сході країни – 71% та 65% відповідно, а найменше – на півдні (48%).







На півдні та сході України порівняно більше людей, які негативно оцінює розпад СРСР (23% та 20% відповідно). Також на півдні значна кількість громадян не мають однозначної думки з цього приводу (29%).



За останні роки ностальгія за СРСР зменшилась, адже у 2020 році за СРСР "тужили" близько 32% українців, а позитивно оцінювали розпад цього історичного утворення 49%.



У південному та східному регіонах переважала негативна оцінка розпаду СРСР.







Також у результатах опитування 2020 року соціологи відзначали суттєві вікові відмінності.



Серед молодших респондентів на півдні та сході було дещо більше позитивних оцінок розпаду СРСР, а також багато тих, хто не мав однозначної думки.



Серед старшого ж покоління у південному та східному регіонах туга за СРСР у 2020 була невимовною, кажуть соціологи. 70% людей віком 60+ тоді вважали, що розпад Союзу це скоріше погане явище.







Однак після початку повномасштабної війни ситуація змінилася. Станом на грудень 2022 року майже 50% старших людей з півдня і сходу підтримують розпад СРСР і лише 36,9% ставляться до цієї події негативно.



Серед молоді на півдні та сході за СРСР тужать лише 5,4%, а серед 30-річних – менше 10%.



"І хоча вікова динаміка збереглася (зокрема, на півдні та сході), назагал російські ракети послабили сум за Радянським Союзом", – наголошують соціологи.







У питанні щодо оцінки розпаду СРСР, а також і у майже всіх майбутніх питаннях, є різниця між групами респондентів з різною мовою повсякденного спілкування й різним матеріальним станом.



Серед тих, хто у повсякденному житті говорить російською, позитивна оцінка розпаду СРСР також домінує.



Водночас серед російськомовних респондентів майже на 20% більше тих, хто сумує за СРСР, аніж серед українськомовних.



Та сама тенденція зберігається у людей з нижчим матеріальним статусом порівняно з більш забезпеченими респондентами (тобто серед тих, хто сумує за СРСР, більше бідних).



Опитування проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA з 13 по 21 грудня 2022 року. Є



У ньому взяли участь 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2022 році більшість українців в усіх регіонах (73%) позитивно оцінили розпад Радянського Союзу.Водночас близько 12% оцінюють цю історичну подію негативно, а ще 15% не визначилися зі своїм ставленням.Про це свідчать результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, пише «Українська Правда» У західному макрорегіоні зараз найбільша частка тих, хто позитивно оцінює розпад СРСР (92%).У центрі та на сході країни – 71% та 65% відповідно, а найменше – на півдні (48%).На півдні та сході України порівняно більше людей, які негативно оцінює розпад СРСР (23% та 20% відповідно). Також на півдні значна кількість громадян не мають однозначної думки з цього приводу (29%).За останні роки ностальгія за СРСР зменшилась, адже у 2020 році за СРСР "тужили" близько 32% українців, а позитивно оцінювали розпад цього історичного утворення 49%.У південному та східному регіонах переважала негативна оцінка розпаду СРСР.Також у результатах опитування 2020 року соціологи відзначали суттєві вікові відмінності.Серед молодших респондентів на півдні та сході було дещо більше позитивних оцінок розпаду СРСР, а також багато тих, хто не мав однозначної думки.Серед старшого ж покоління у південному та східному регіонах туга за СРСР у 2020 була невимовною, кажуть соціологи. 70% людей віком 60+ тоді вважали, що розпад Союзу це скоріше погане явище.Однак після початку повномасштабної війни ситуація змінилася. Станом на грудень 2022 року майже 50% старших людей з півдня і сходу підтримують розпад СРСР і лише 36,9% ставляться до цієї події негативно.Серед молоді на півдні та сході за СРСР тужать лише 5,4%, а серед 30-річних – менше 10%."І хоча вікова динаміка збереглася (зокрема, на півдні та сході), назагал російські ракети послабили сум за Радянським Союзом", – наголошують соціологи.У питанні щодо оцінки розпаду СРСР, а також і у майже всіх майбутніх питаннях, є різниця між групами респондентів з різною мовою повсякденного спілкування й різним матеріальним станом.Серед тих, хто у повсякденному житті говорить російською, позитивна оцінка розпаду СРСР також домінує.Водночас серед російськомовних респондентів майже на 20% більше тих, хто сумує за СРСР, аніж серед українськомовних.Та сама тенденція зберігається у людей з нижчим матеріальним статусом порівняно з більш забезпеченими респондентами (тобто серед тих, хто сумує за СРСР, більше бідних).

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