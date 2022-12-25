Як змінились ціни на Волині





Про це повідомили в обласному управлінні статистики, передає



Найбільше в області за останній місяць 2022-го подорожчало масло, сметана та сир (8,1-1,6 % відповідно). Зросла також ціна на фрукти – на 7,1 %. Окрім того, серед продуктів, які здорожчали м'ясо: свинина, яловичина і телятина в середньому на 1,5 %. Незначне здорожчення й вартості риби – 0,6 %.



Як зазначили в обласному управлінні статистики, водночас на споживчих ринках Волині подешевшало сало, продукти переробки зернових, олія, цукор (на 10,9–0,4%).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На споживчих ринках області у грудні ціни на продукти зросли на 0,8 %. Найбільше подорожчали яйця, молоко та соняшникова олія.Про це повідомили в обласному управлінні статистики, передає Суспільне Найбільше в області за останній місяць 2022-го подорожчало масло, сметана та сир (8,1-1,6 % відповідно). Зросла також ціна на фрукти – на 7,1 %. Окрім того, серед продуктів, які здорожчали м'ясо: свинина, яловичина і телятина в середньому на 1,5 %. Незначне здорожчення й вартості риби – 0,6 %.Як зазначили в обласному управлінні статистики, водночас на споживчих ринках Волині подешевшало сало, продукти переробки зернових, олія, цукор (на 10,9–0,4%).

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