Погода у Луцьку на завтра, 22 січня

Погода у Луцьку на завтра, 22 січня
У неділю, 22 січня, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +3° до +5°.

Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святого Полієвкта. У народі про цей період січня говорили так: “Росте день у січні — росте і холод”, що вказувало на наближення лютого, який вважався найхолоднішим місяцем зими. Спостерігали наші пращури цього дня за домашніми тваринами: якщо вони, випущені у двір, намагатимуться повернутися до хліву — бути незабаром снігу та холоду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Заступника міністра затримали на хабарі на генераторах
Сьогодні, 21:28
Росіяни намагаються наступати на двох напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 20:40
Погода у Луцьку на завтра, 22 січня
Сьогодні, 20:00
Як змінились ціни на Волині
Сьогодні, 19:10
Відомо, скільки відсотків українців «тужать» за СРСР
Сьогодні, 17:35
Схожі новини
Погода у Луцьку на завтра, 21 січня Погода у Луцьку на завтра, 21 січня
20 січень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 20 січня Погода у Луцьку на завтра, 20 січня
19 січень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 19 січня Погода у Луцьку на завтра, 19 січня
18 січень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 18 січня Погода у Луцьку на завтра, 18 січня
17 січень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Заступника міністра затримали на хабарі на генераторах
Сьогодні, 21:28
 0
Росіяни намагаються наступати на двох напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 20:40
 0
Погода у Луцьку на завтра, 22 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Як змінились ціни на Волині
Сьогодні, 19:10
 0
Відомо, скільки відсотків українців «тужать» за СРСР
Сьогодні, 17:35
 0
Медіа
відео
1/8