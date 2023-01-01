Погода у Луцьку на завтра, 22 січня

У неділю, 22 січня, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +3° до +5°.Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святого Полієвкта. У народі про цей період січня говорили так: “Росте день у січні — росте і холод”, що вказувало на наближення лютого, який вважався найхолоднішим місяцем зими. Спостерігали наші пращури цього дня за домашніми тваринами: якщо вони, випущені у двір, намагатимуться повернутися до хліву — бути незабаром снігу та холоду.