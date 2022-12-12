Мама загиблого воїна з Волині передала 100 тисяч для ЗСУ

Мама загиблого воїна з Волині передала 100 тисяч для ЗСУ
Мама загиблого військовослужбовця Марія Іванівна із села Городок Луцького району передала на потреби ЗСУ 100 тисяч гривень.

Про це повідомив волонтер Ігор Шевчук.

«Мій син Іван загинув на фронті, захищаючи нашу неньку Україну. Я хочу передати на потреби ЗСУ 100000 гривень, нехай ці кошти стануть в пригоді і хоч трохи наблизять нашу Перемогу», – сказала вона під час телефонної розмови, пише Ігор Шевчук.

Насправді, додав волонтер, слова прозвучали інші, та суті це не змінює.

«Низький уклін МАТЕРІ за СИНА... Ці кошти будуть стартовим капіталом для нашого нового проекту на підтримку ЗСУ, про який я розповім зовсім скоро», – додав волонтер.

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Теги: Ігор Шевчук, волонтер
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