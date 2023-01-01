Лучани попрощались із загиблими у війні Героями Русланом Макарчуком та Ігорем Небосьом

Руслана Макарчука та Ігоря Небося, котрі загинули, обороняючи східний рубіж нашої держави.



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До спільної молитви за упокій душі спочилих воїнів долучилося духовенство, родини, бойові побратими, небайдужі громадяни та міська влада.



Лучанин Макарчук Руслан Семенович (25.06.1980 року народження) загинув 8 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Соледар Донецької області.



Лучанин Небось Ігор Євгенійович (21.09.1985 року народження) загинув 15 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі м. Бахмут Донецької області.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці вкотре відбулась панахида за загиблими у війні з Росією Героями. Священнослужителі відспівали військовослужбовцівта, котрі загинули, обороняючи східний рубіж нашої держави.Про це повідомляє Луцька міська рада.До спільної молитви за упокій душі спочилих воїнів долучилося духовенство, родини, бойові побратими, небайдужі громадяни та міська влада.Лучанин Макарчук Руслан Семенович (25.06.1980 року народження)загинув 8 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Соледар Донецької області.Лучанин Небось Ігор Євгенійович (21.09.1985 року народження)під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі м. Бахмут Донецької області.Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!

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