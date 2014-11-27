У Комітеті ВР з нацбезпеки планують перевірити керівництво Міноборони
Сьогодні, 04:00
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликає на засідання керівництво Міністерства оборони.
Про це повідомила заступниця голови комітету Мар'яна Безугла, пише Слово і Діло.
Це відбувається на тлі того, що видання «Дзеркало тижня» опублікувало матеріал, згідно з яким нібито ціни на закупівлю харчів і надання послуг із харчування для військових у контракті МОУ перевищують роздрібні в два-три рази.
«Викликаємо керівництво Міністерство оборони України на Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки», - зазначила вона.
При цьому, Безугла у коментарях проінформувала, що засідання має відбутися у закритому режимі найближчим часом.
Парламентарка також написала, що Державна аудиторська служба України якраз проводить перевірку Міноборони і за її результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуються «резонансні висновки».
Як відомо, наразі офіційна позиція Міністерства оборони не оприлюднена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила заступниця голови комітету Мар'яна Безугла, пише Слово і Діло.
Це відбувається на тлі того, що видання «Дзеркало тижня» опублікувало матеріал, згідно з яким нібито ціни на закупівлю харчів і надання послуг із харчування для військових у контракті МОУ перевищують роздрібні в два-три рази.
«Викликаємо керівництво Міністерство оборони України на Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки», - зазначила вона.
При цьому, Безугла у коментарях проінформувала, що засідання має відбутися у закритому режимі найближчим часом.
Парламентарка також написала, що Державна аудиторська служба України якраз проводить перевірку Міноборони і за її результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуються «резонансні висновки».
Як відомо, наразі офіційна позиція Міністерства оборони не оприлюднена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Комітеті ВР з нацбезпеки планують перевірити керівництво Міноборони
Сьогодні, 04:00
Україну найближчим часом накриє небезпечне метеорологічне явище
Сьогодні, 03:00
Нововолинськ сьогодні, 22 січня, буде прощатися із полеглим воїном Іваном Бондаруком
Сьогодні, 01:30
22 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Вчинки, які вражають: добрі новини від ВолиньPost за 21 січня
21 січень, 23:30
Медіа