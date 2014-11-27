У Комітеті ВР з нацбезпеки планують перевірити керівництво Міноборони





Про це повідомила заступниця голови комітету Мар'яна Безугла, пише



Це відбувається на тлі того, що видання «Дзеркало тижня» опублікувало матеріал, згідно з яким нібито ціни на закупівлю харчів і надання послуг із харчування для військових у контракті МОУ перевищують роздрібні в два-три рази.



«Викликаємо керівництво Міністерство оборони України на Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки», - зазначила вона.



При цьому, Безугла у коментарях проінформувала, що засідання має відбутися у закритому режимі найближчим часом.



Парламентарка також написала, що Державна аудиторська служба України якраз проводить перевірку Міноборони і за її результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуються «резонансні висновки».



Як відомо, наразі офіційна позиція Міністерства оборони не оприлюднена.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликає на засідання керівництво Міністерства оборони.Про це повідомила заступниця голови комітету, пише Слово і Діло. Це відбувається на тлі того, що видання «Дзеркало тижня» опублікувало матеріал, згідно з яким нібито ціни на закупівлю харчів і надання послуг із харчування для військових у контракті МОУ перевищують роздрібні в два-три рази.«Викликаємо керівництво Міністерство оборони України на Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки», - зазначила вона.При цьому, Безугла у коментарях проінформувала, що засідання має відбутися у закритому режимі найближчим часом.Парламентарка також написала, що Державна аудиторська служба України якраз проводить перевірку Міноборони і за її результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуються «резонансні висновки».Як відомо, наразі офіційна позиція Міністерства оборони не оприлюднена.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію