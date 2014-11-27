У Комітеті ВР з нацбезпеки планують перевірити керівництво Міноборони

У Комітеті ВР з нацбезпеки планують перевірити керівництво Міноборони
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликає на засідання керівництво Міністерства оборони.

Про це повідомила заступниця голови комітету Мар'яна Безугла, пише Слово і Діло.

Це відбувається на тлі того, що видання «Дзеркало тижня» опублікувало матеріал, згідно з яким нібито ціни на закупівлю харчів і надання послуг із харчування для військових у контракті МОУ перевищують роздрібні в два-три рази.

«Викликаємо керівництво Міністерство оборони України на Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки», - зазначила вона.

При цьому, Безугла у коментарях проінформувала, що засідання має відбутися у закритому режимі найближчим часом.

Парламентарка також написала, що Державна аудиторська служба України якраз проводить перевірку Міноборони і за її результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуються «резонансні висновки».

Як відомо, наразі офіційна позиція Міністерства оборони не оприлюднена.


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Теги: Міноборони, перевірка
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