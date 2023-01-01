Судитимуть 20-річного російського військового, який ґвалтував медсестру на Київщині

Судитимуть 20-річного російського військового, який ґвалтував медсестру на Київщині
У Київській області судитимуть російського військового. Він ґвалтував та знущався з мирних жителів.

Офіс генерального прокурора повідомив, що обвинувачений – 20-річний військовий 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 2-ї гвардійської армії Центрального військового округу ЗС РФ родом із селища Новохоперського Воронезької області.

Слідством встановлено, що 8 березня 2022 року 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ окупували населений пункт на Київщині.

"Російські військовослужбовці одразу почали залякувати мирне населення. Вже у перші дні окупації вони відібрали мобільні телефони у всіх мешканців села. 10 березня російські військовослужбовці увірвались на подвірʼя будинку місцевої медсестри.

Чоловіка, який проживав з нею, окупанти запідозрили у співпраці з ЗСУ. Обвинувачений поставив його на коліна. Окупанти почали бити чоловіка ногами і стріляти над головою. Жінка була свідком цього. Її утримували, не даючи втрутитися. Наступного дня той самий російський військовий прийшов до будинку постраждалої з її телефоном, звинувачуючи її також у співпраці із ЗСУ.

Він відвів її до покинутого будинку з наміром начебто "розібратися". За словами потерпілої, на підлозі будинку було багато використаних презервативів", - йдеться у повідомленні.

Обвинувачений зґвалтував жінку, погрожуючи вбивством чоловіка. В цей час постійно тримав біля тіла жінки пістолет, погрожуючи ним.

Його судитимуть у Броварському міськрайонному суді Київської області.

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Коментарі 4
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Медсустру? Ви серйозно?
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Заочно, звичайно, судитимуть?
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Він напевно полонений тому і судитимуть у нас
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Він напевно полонений тому і судитимуть у нас
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