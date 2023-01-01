Україна відпрацювала всі сценарії, – у розвідці оцінили загрозу з боку Білорусі

Олександром Лукашенком є активною співучасницею війни Росії проти України. Зараз у суспільства виникають питання щодо того, чи є загроза наступу саме з її території.



Відповідь на це питання в етері національного телемарафону дав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, пише



Україна, як підкреслив посадовець, пропрацьовує різні сценарії розвитку подій.



Андрій Юсов заявив, що станом на зараз загрози наступу з Білорусі немає. Якщо ситуація зміниться – громадяни неодмінно будуть повідомлені. Водночас представник розвідки відзначив, що нагнітання паніки через загрозу з Півночі – це російська ІПСО.



Крім того, Юсов запевнив, що про диктатора Лукашенка українській розвідці все відомо, однак є об'єктивні речі, про які варто говорити в контексті оцінки загрози наступу. Зокрема, кількість ударних угруповань й готовність сил та засобів до наступу.



"Загрози повномасштабної наземної операції з боку Білорусі й участі її на боці Росії немає. Якщо ситуація зміниться – відповідна інформація буде. Але навіть на випадок зміни ситуації Україна готова й відпрацювала всі сценарії", – наголосив Юсов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білорусь на чолі з самопроголошеним президентомє активною співучасницею війни Росії проти України. Зараз у суспільства виникають питання щодо того, чи є загроза наступу саме з її території.Відповідь на це питання в етері національного телемарафону дав представник Головного управління розвідки Міноборонипише 24 канал. Україна, як підкреслив посадовець, пропрацьовує різні сценарії розвитку подій.Андрій Юсов заявив, що станом на зараз загрози наступу з Білорусі немає. Якщо ситуація зміниться – громадяни неодмінно будуть повідомлені. Водночас представник розвідки відзначив, що нагнітання паніки через загрозу з Півночі – це російська ІПСО.Крім того, Юсов запевнив, що про диктатора Лукашенка українській розвідці все відомо, однак є об'єктивні речі, про які варто говорити в контексті оцінки загрози наступу. Зокрема, кількість ударних угруповань й готовність сил та засобів до наступу."Загрози повномасштабної наземної операції з боку Білорусі й участі її на боці Росії немає. Якщо ситуація зміниться – відповідна інформація буде. Але навіть на випадок зміни ситуації Україна готова й відпрацювала всі сценарії", – наголосив Юсов.

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