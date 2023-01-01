Україна відпрацювала всі сценарії, – у розвідці оцінили загрозу з боку Білорусі

Україна відпрацювала всі сценарії, – у розвідці оцінили загрозу з боку Білорусі
Білорусь на чолі з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком є активною співучасницею війни Росії проти України. Зараз у суспільства виникають питання щодо того, чи є загроза наступу саме з її території.

Відповідь на це питання в етері національного телемарафону дав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, пише 24 канал.

Україна, як підкреслив посадовець, пропрацьовує різні сценарії розвитку подій.

Андрій Юсов заявив, що станом на зараз загрози наступу з Білорусі немає. Якщо ситуація зміниться – громадяни неодмінно будуть повідомлені. Водночас представник розвідки відзначив, що нагнітання паніки через загрозу з Півночі – це російська ІПСО.

Крім того, Юсов запевнив, що про диктатора Лукашенка українській розвідці все відомо, однак є об'єктивні речі, про які варто говорити в контексті оцінки загрози наступу. Зокрема, кількість ударних угруповань й готовність сил та засобів до наступу.

"Загрози повномасштабної наземної операції з боку Білорусі й участі її на боці Росії немає. Якщо ситуація зміниться – відповідна інформація буде. Але навіть на випадок зміни ситуації Україна готова й відпрацювала всі сценарії", – наголосив Юсов.


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Теги: Білорусь, загроза, війна, Росія, ГУР
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