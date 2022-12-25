Сили оборони відбили ворожі атаки біля 10 населених пунктів, – Генштаб

Сили оборони відбили ворожі атаки біля 10 населених пунктів, – Генштаб
Упродовж 21 січня Сили оборони України відбили атаки ворога в районах 10 населених пунктів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Окрім того, протягом доби противник завдав 1 ракетний та 27 авіаційних ударів. Також здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і “дронів-камікадзе” залишається по всій Україні.

Окупанти вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках. Продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку, нарощують інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках - обороняються.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки загарбників у районах населених пунктів Новоселівське Луганської області та Терни, Серебрянське лісництво, Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

Від ворожого мінометного та артилерійского вогню постраждали райони населених пунктів Бруски Чернігівської області, Сопич - Сумської, а також Ветеринарне, Стрілеча, Пильне, Стариця, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку, Червонопопівку, Кузьмине і Серебрянське лісництво Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах понад 15 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Дружба і Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

На Новопавлівському - обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, це – Времівка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Кам’янське, Зелений Гай і Новосілка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з усього спектру артилерії Білозерку, Дніпровське, Янтарне, Берегове та Херсон.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів та 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 райони зосередження загарбників.

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Теги: Генштаб, оперативна обстановка
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