Сьогодні, 22 січня, на окремих вулицях Луцька призупинять рух транспорту
Сьогодні, 10:02
До дня Соборності у Луцьку утворять живий «ланцюг єднання». Під час заходу на деяких вулицях обмежать рух транспорту.
Про це повідомили Луцькій міській раді.
Захід розпочнеться 22 січня о 12:00 і триватиме до 15:00.
Рух транспорту в місті призупинять по мірі проходження колони учасників за маршрутом: Театральний майдан – вулиця Лесі Українки – майдан Братський міст – вулиця Братковського – вулиця Кафедральна – площа перед Луцьким замком.
Також для проведення заходу з 9 до 15 години буде тимчасово обмежений рух транспорту на площі перед Луцьким замком.
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Про це повідомили Луцькій міській раді.
Захід розпочнеться 22 січня о 12:00 і триватиме до 15:00.
Рух транспорту в місті призупинять по мірі проходження колони учасників за маршрутом: Театральний майдан – вулиця Лесі Українки – майдан Братський міст – вулиця Братковського – вулиця Кафедральна – площа перед Луцьким замком.
Також для проведення заходу з 9 до 15 години буде тимчасово обмежений рух транспорту на площі перед Луцьким замком.
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