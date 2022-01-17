Сьогодні, 22 січня, на окремих вулицях Луцька призупинять рух транспорту

До дня Соборності у Луцьку утворять живий «ланцюг єднання». Під час заходу на деяких вулицях обмежать рух транспорту.Про це повідомили Луцькій міській раді.Захід розпочнеться 22 січня о 12:00 і триватиме до 15:00.Рух транспорту в місті призупинять по мірі проходження колони учасників за маршрутом: Театральний майдан – вулиця Лесі Українки – майдан Братський міст – вулиця Братковського – вулиця Кафедральна – площа перед Луцьким замком.Також для проведення заходу з 9 до 15 години буде тимчасово обмежений рух транспорту на площі перед Луцьким замком.