На Соборності у Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО

На Соборності у Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
Патрульні склали адмінматеріал на водія, що скоїв ДТП у Луцьку вчора, 21 січня.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Учора зранку патрульні поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Прибувши на місце, вони з'ясували, що водій Ford Focus рухався по проспекту Соборності та здійснював поворот ліворуч на регульованому перехресті з вулицею Чорновола. При цьому керманич не надав переваги в русі автомобілю Jaguar, що рухався в зустрічному напрямку прямо, та зіткнувся з ним.

В автопригоді ніхто не постраждав. Автівки отримали механічні пошкодження.

На кермувальника Ford патрульні склали протокл за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП. У нього також вилучили посвідчення водія та видали тимчасове.

На Соборності у Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
На Соборності у Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк
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