На Соборності у Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 10:24
Патрульні склали адмінматеріал на водія, що скоїв ДТП у Луцьку вчора, 21 січня.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Учора зранку патрульні поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Прибувши на місце, вони з'ясували, що водій Ford Focus рухався по проспекту Соборності та здійснював поворот ліворуч на регульованому перехресті з вулицею Чорновола. При цьому керманич не надав переваги в русі автомобілю Jaguar, що рухався в зустрічному напрямку прямо, та зіткнувся з ним.
В автопригоді ніхто не постраждав. Автівки отримали механічні пошкодження.
На кермувальника Ford патрульні склали протокл за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП. У нього також вилучили посвідчення водія та видали тимчасове.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Учора зранку патрульні поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Прибувши на місце, вони з'ясували, що водій Ford Focus рухався по проспекту Соборності та здійснював поворот ліворуч на регульованому перехресті з вулицею Чорновола. При цьому керманич не надав переваги в русі автомобілю Jaguar, що рухався в зустрічному напрямку прямо, та зіткнувся з ним.
В автопригоді ніхто не постраждав. Автівки отримали механічні пошкодження.
На кермувальника Ford патрульні склали протокл за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП. У нього також вилучили посвідчення водія та видали тимчасове.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У місті на Волині горів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 11:02
На Соборності у Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 10:24
Медіа