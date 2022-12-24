На Соборності у Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба



Учора зранку патрульні поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Прибувши на місце, вони з'ясували, що водій Ford Focus рухався по проспекту Соборності та здійснював поворот ліворуч на регульованому перехресті з вулицею Чорновола. При цьому керманич не надав переваги в русі автомобілю Jaguar, що рухався в зустрічному напрямку прямо, та зіткнувся з ним.



В автопригоді ніхто не постраждав. Автівки отримали механічні пошкодження.



На кермувальника Ford патрульні склали протокл за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП. У нього також вилучили посвідчення водія та видали тимчасове.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Патрульні склали адмінматеріал на водія, що скоїв ДТП у Луцьку вчора, 21 січня.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волин і.Учора зранку патрульні поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Прибувши на місце, вони з'ясували, що водій Ford Focus рухався по проспекту Соборності та здійснював поворот ліворуч на регульованому перехресті з вулицею Чорновола. При цьому керманич не надав переваги в русі автомобілю Jaguar, що рухався в зустрічному напрямку прямо, та зіткнувся з ним.В автопригоді ніхто не постраждав. Автівки отримали механічні пошкодження.На кермувальника Ford патрульні склали протокл за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП. У нього також вилучили посвідчення водія та видали тимчасове.

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