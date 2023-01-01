Російські окупанти забрали життя воїна з Волині Петра Леончука

Російські окупанти забрали життя воїна з Волині Петра Леончука
У боях за волю і незалежність України смертю хоробрих загинув житель села Колодії Леончук Петро Васильович. Мирний, працелюбний син, чоловік, батько з другого дня після початку агресії став на захист Вітчизни.

Сумну звістку повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк у фейсбуці.

«Висловлюю щирі співчуття мамі Надії Яківні, дружині Наталії Володимирівні, дочкам Юлії та Марії. Не знайти слів для втіхи, біль втрати завжди буде для рідних, для друзів, для односельчан, для всієї маневицької громади», – йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам‘ять Герою!

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Теги: Втрати Волинь, Петро Леончук, загинув
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